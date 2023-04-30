AK Partili kadın aday, seçim kampanyasını kendi kullandığı aracıyla yapıyor

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Nilhan Ayan, kendi kullandığı aracıyla seçim kampanyasını yürütüyor. Hane hane, sokak sokak seçim çalışması yürttüğünü belirten Ayan, “Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bugün il genelinde 500 bin hane ziyareti hedefimiz var. Yoğun çalışmadan ötürü aracımı kendim kullanmayı tercih ediyorum” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları, 14 Mayıs Seçim sürecine doğru saha çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmalarına devam edenler arasında AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Nilhan Ayan da yer alıyor. Bir dönem ulusal basın kurumlarında editörlük ve spikerlikte yapan Ayan, çalışmalarına bugün Arnavutköy ilçesinde AK Nokta ziyareti ve Hane ziyaretleriyle devam etti. Ayan'ın seçim kampanyasında alışılmışın dışında kendi aracını kullanarak yapması ise dikkat çekti. Hane hane gezen sokak sokak gezen milletvekili adayı Ayan, aracıyla seyir halindeyken ekibiyle programının değerlendirmesini yapıyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Ayan, “Bugün 500 bin hane ziyareti var. Çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız. Bana verilen mahalleleri geziyorum bugün. Önce AK Nokta'da vatandaşlarla bir araya geldik. Yeni üyelerimiz ile tanıştık kendimizi tanıttık. Onlarla nasıl çalışmalar yapacağımızı değerlendirdik. İlk kez oyunu kullanacak yeni seçmenlerimizle konuştuk. Genelde teveccüh çok iyi çok iyi geçiyor saha. Şimdi çat kapı evlere gideceğiz ziyaretlere. Bizim memleketimizde biliyorsunuz çat kapı kapısını çaldığınız herkes size güler yüzle kapısını açar Allah misafiri olursunuz inşallah. Aracımı kendim kullanmayı tercih ediyorum. Çok az zamanımız var hepimiz bir yerlere gidiyoruz. Maksimum insana dokunmaya çalışıyoruz. En fazla kaç kişi ile konuşabilirim kimin derdini dinleyebilirim. Kaybedecek zamanımız yok onun içinde elimden geldiğince kendimi sahada çalışabileceğim kadar yoğun çalışmaya adadım. O yüzden de kendi aracımı kullanmaya gayret ediyorum” dedi.