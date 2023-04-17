AK Partili Milletvekili Adayı İsmail Erdem'den Kadir Gecesi'nde tatlı ikramı

Bölge Milletvekili Adayı İsmail Erdem, Beykoz'da Rüzgarlıbahçe Camii'nde teravih namaz sonrası cemaate tatlı ikramında bulundu.

Bölge Milletvekili Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları çerçevesinde Beykozlu vatandaşlarla bir araya geldi. Rüzgarlıbahçe Camii'nde Kadir Gecesi'nde teravih namazını kılan Erdem, namazın ardından cemaate ve çevredeki vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. Vatandaşlar kendilerine tatlı ikramında bulunan Erdem ile sohbet etti. Öte yandan vatandaşlar, 14 Mayıs'taki seçimler öncesinde Erdem'e desteklerini iletti.