Ak Parti'li Milletvekili adayı Sarı'dan Avcılar Yeşilkent'teki imar sorununa yanıt : “Muhalefet partileri çerçevesinde bir adım atılmadığı gerçekliği ortada”

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili adayı Mehmet Sarı, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ne esnaf ve vatandaş ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, vatandaşlara Yeşilkent Mahallesi'nde imar sorunuyla ilgili çözümleri anlatarak, “Muhalefet partileri çerçevesinde bir adım atılmadığı gerçekliği ortada. Sorunlara temelden müdahale edileceğini belirtmek isterim” dedi.

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Sarı, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlar ziyaret etti. Sarı, ziyaretleri sırasında yol üzerindeki hemşeri derneklerini de gezdi. Vatandaşların sorularını ve önerilerini dinleyen Sarı, Yeşilkent Mahallesi'ndeki imar ile ilgili sorunlara çözümleri iletti.

“Sosyal donatı alanlarından çok büyük eksiklikler var”

Yeşilkent Mahallesi'nde vatandaşlarla hem sohbet edip hem de projeler hakkında bilgiler verdiğini ifade eden AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Sarı, “ Avcılar'ın en büyük mahallerinden birisi Yeşilkent Mahallesi. Mahallemizin fiili yapılaşmadan kaynaklı olarak yapılaşması gerçekleşmiş. Fakat sosyal donatı alanlarından çok büyük eksiklikler var. Dolayısı ile bir planlı yapılaşma olmadığından çarpık yapılaşmadan kaynaklı imar sorunlar var. Ortada bunları çözmeye dönük olarak şu vakte kadar yerel yöneticiler bağlamında özellikle muhalefet partileri çerçevesinde bir adım atılmadığı gerçekliği ortada. Bu çarpık yapılaşmayı bunun yanında da imar sorununa çözüm olarak da önemli bir karar alındığını burada siyasal bir karar alındığını ifade etmem lazım” dedi.

“Sorunlara temelden müdahale edileceğini belirtmek isterim”

Yeşilkent Mahallesi'ndeki imar sorunuyla ilgili vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunulduğunu kaydeden Sarı, “Yeşilkent Mahallemizi dolaştığımızda bizden imar sorununun çözülmesine ilişkin sorular geliyor. Bu hisseli yapıdan ve çarpık yapılaşmadan kaynaklı olarak özellikle sosyal donatı alanlarının, parkların, karakol, cami ibadethane gibi donatı alanlarının yeterli olmamasından mütevellit vatandaşlarımızdan çok yoğun şikayet var. Maalesef yerelde çözüm üretecek bir çare bulamadıklarını bundan dolayı da kendilerine şunu ifade etmeye çalıştım. Özellikle AK Parti Hükümetinin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki kentsel dönüşüm sorunuyla ilgili farkında olduğunu çözüm üretmek adına da çok önemli bir siyasal iradenin var olduğunu ve bu çerçevede, Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın da İstanbul'dan 1'inci bölge 1'inci sıradan aday gösterilerek İstanbul'un sorunlarına temelden müdahale edileceği çözüm üretileceği ve milletimizin sorunlarının çözüleceğini açık net bir şekilde ifade ettiğimi belirtmek isterim” diye konuştu.