AK Partili milletvekili adayları, 39 ilçede genç seçmenlerle buluştu

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları, 14 Mayıs seçim sürecinde saha çalışmalarına devam ediyor. Her gün bir başka program ile vatandaşlarla bir araya gelen adaylar ve teşkilat üyeleri, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istiyor. Yapılan programlar çerçevesinde bugün AK Parti İstanbul Milletvekili adayları 39 ilçede eş zamanlı olarak genç seçmenlerle buluştu. Programlarda gençlerden destek isteyen adaylar, sohbet edip onların sorunlarını da dinleme imkanı buldu.

“Gençlerin çok büyük bir teveccühü var”

Bağcılar'da düzenlenen program çerçevesinde AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü, İstanbul'da yaşayan Adıyamanlı gençlerle bir araya geldi. Aday Süslü, sohbet havası içerisinde geçen programda gençlerin sorunlarını dinledi. Program hakkında konuşan Süslü, “'Durmak yok, yola devam' sloganıyla çıktığımız yolda ‘Doğru adam doğru yolda her zaman her yerde Recep Tayyip Erdoğan' diyerek yürüyoruz. Elbette ki bugünün hayali yarının gerçeğidir gençlerimiz. Bu emanetleri bayrağı vatanı onlara emanet edeceğiz. Gençlerin çok büyük bir teveccühü var. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tam bir güç vererek yanında duruyorlar. Bizim tecrübelerimiz onların vizyonları ile birleştiği zaman sahada inanılmaz güzel bir enerji oluşuyor. Biz gençliğe inanıyoruz. Gençliğimizi çok seviyoruz. Diğer cenahların söylediği gibi gençlikle ilgili hiçbir kaygımız yok. Gençlerin bize kattığı inanılmaz vizyonlar oluyor. Onların enerjisi ile açıkçası biz hiç yorulmuyoruz. Enerjimizi şu an sahaya hakimiyetimizi gençlerden aldığımız desteğe borçluyuz. Onun için onlara minnettarız” diye konuştu.

“Gençler bizim her alanımızda var”

Bayrampaşa'da gençlerin evine misafir olan AK Parti Milletvekili adayı Cahit Altunay, “Gençler bizim her alanımızda var. Sabah kahvaltı programlarımıza bakanımızla beraber hep gençlerle oluyor. Akşam buluşmalarımız gençlerle oluyor. Biz araziye hakimiz. Karış karış her yeri dolaşmaya gayret ediyoruz. Vatandaşımızın teveccühü yüksek. Karar netleşiyor. Kim ülke için proje tasarlıyor, ortada. İnşallah 14 Mayıs günü zaferle çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“Çat kapı gençlik ziyaretleri yapıyoruz”

Başakşehir'de gençlerle buluşan AK Parti 3. Bölge milletvekili adayı Halime Kökçe, “Başakşehir AK Parti Gençlik Kolları ile birlikte çalışıyoruz. Her gün İstanbul'un farklı bir yerinde programlar düzenliyoruz, bugün ise Başakşehir'deyiz. Çat kapı gençlik ziyaretleri yapıyoruz. İlk kez oy kullanacak gençlerimizi ziyarete gidiyoruz ve minik bir hediyemiz oluyor. Gençlere kahve kupası ve filtre kahve ikramında bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'miz için destek istiyoruz. Gençler ile sohbet edip şikayetleri var ise onları not ediyoruz. Bu etaptan sonra geniş katılımlı bir gençlik buluşması yapacağız. Başakşehirli gençlerimiz ile birlikte sohbet edeceğiz. Gençlerin kapılarına gidip hal hatırlarını sormalarımız onları memnun ediyor” diye konuştu.

“Milletimizin bir kez daha sandıkta çok net cevap vereceğinin müjdesini sahada görüyoruz”

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Hulusi Şentürk, “Özellikle Türkiye'nin içinden geçmekte olan süreci kendilerine bir fırsat zannedip bu sefer, hain emel demeyeyim çok ağır olacak belki ama birilerinin emellerine uygun sonuç alacağını zannedenlere milletimizin bir kez daha sandıkta çok net cevap vereceğinin müjdesini sahada görüyoruz. Biz her zaman milletimizle beraber, inşallah muhteşem Türkiye için yürüyüşe devam edeceğiz. Geleceğin Türkiye'sini onlara emanet edeceğiz. O yüzden bu konuda daha hassas olmalarını bekliyoruz. Özellikle son dönemlerde Z kuşağı diye yutturulmaya çalışılan bu mottoları ya da kalıpları reddetmelerini istiyoruz. Onlar bu vatanın evladı. Bu vatanı da onlar geleceğe götürecekler” dedi.

“Oyumuz Recep Tayyip Erdoğan'a”

Şentürk ile bir araya gelen gençlerden Uğur Özdemir, “Vekil beyin gelmesinden çok memnun olduk. Sorunlarımızla ilgilendi. Önümüzde büyük bir seçim var. Seçim için her zaman ‘doğru zaman doğru adam', oyumuz Recep Tayyip Erdoğan'adır” dedi.

“Çok keyifli vakit geçirdik”

Mehmet Tunahan Yılmaz, “Hulusi Şentürk milletvekili adayımız geldi, bugün bizleri ziyaret etti. Sorunlarımızla ilgilendi, sorunların çözümleri ile ilgilendi. Çok keyifli vakit geçirdik. ‘Doğru yol, doğru zaman, doğru adam.' Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şimdiden gençler olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gençler olarak sorunlarımızla ilgileniyorlar” şeklinde konuştu.