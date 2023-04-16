AK Partili Milletvekili adayları kapı kapı dolaşmaya devam ediyor

Bölge Milletvekili adayları Ayşegül Esra Atik ile Fatih Süleyman Denizolgun, Sancaktepe ve Çekmeköy'de seçim çalışmaları için vatandaş ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Sancaktepe'de AK Parti Meclis Mahallesi irtibat bürosunda yapılan toplantıda konuşan Ayşegül Esra Atik, “Bugün ‘hizmeti arttırayım, vatandaşıma daha iyi hizmetler sağlayayım' demeyen zihniyet, yarın başka göreve geldiğinde yine bu zihniyetle hareket edeceği çok bellidir” dedi.

Bölge Milletvekili adayı Fatih Süleyman Denizolgun, Çekmeköy'de namaz çıkışı Cami cemaati ile ve çevre esnafı ile sohbet etti. Vatandaşın istek ve taleplerini dinleyen Denizolgun'a vatandaşlar desteklerini belirtti.

Bölge Milletvekili adayı Ayşegül Esra Atik ise Sancaktepe'de AK Parti Meclis Mahallesi irtibat bürosunda partililer ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Atik, Sancaktepe'nin mahallelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atik ile beraberindeki partililer daha sonra mahallelerde kapı kapı gezerek vatandaşlar ile sohbet edip hediyeler verdi.

“Büyükşehir Belediyesi mevcut olan hatlardaki otobüslerini kaldırmış ya da azaltmış”

Meclis Mahallesi AK Parti irtibat bürosunda düzenlenen toplantıda konuşan Ayşegül Esra Atik; “Şu ana kadar yaptığım çalışmalarda gördüğüm kadarıyla Büyükşehir Belediyesi mevcut olan hatlardaki otobüslerini kaldırmış ya da azaltmış. O bölgenin insanı veryansın halinde. Bugün Belediyede bu yetkiyle bunu yapan, yani hizmeti durduran kişi yarın bir gün acaba daha farklı yetkilerle, daha farklı noktalara geldikleri vakit ne yapacaklar? Bu karşılaştırmayı yapmamıza sebep oluyor. ‘Kişiyi işte görmek lazım, bir işi nasıl yaparsa her işi de öyle yapar' derler. Dolayısıyla bugün ‘hizmeti artırayım, vatandaşıma daha iyi hizmetler sağlayayım' demeyen zihniyet, yarın başka göreve geldiğinde yine bu zihniyetle hareket edeceği çok bellidir” dedi.