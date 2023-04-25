İhlas Haber Ajansı

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AK Parti'li milletvekili adaylarından şehit yakınlarına ve gazilere ziyaret

AK Parti İstanbul 1.

Bölge Milletvekili Adayları Hulusi Şentürk ile Ali Sevinç, Pendik ve Sultanbeyli'de engelli, gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Aileler, milletvekili adayları Şentürk ve Sevinç'e teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Bölge Milletvekili Adayı Hulusi Şentürk ve Bölge Milletvekili Adayı Ali Sevinç, seçim çalışmaları dolayısıyla Pendik ve Sultanbeyli'de sahaya inerek vatandaşlarla buluştu. Şentürk Pendik'te, Sevinç de Sultanbeyli'de engelli, gazi ve şehit yakınlarının evlerine ziyarette bulundu. Milletvekili adayları evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşlarla sohbet etti, talep ve isteklerini dinledi. Vatandaşlar da kendilerini ziyaret eden Şentürk ve Sevinç'e teşekkürlerini iletti.

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