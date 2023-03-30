AK Parti'li Yıldız'dan Akşener'i terleten sorular

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde yaptığı açıklamalarla ABD'nin, terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin yıllardır kursaklarında kalan taleplerini dillendirdiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in devletin depremzedeler için inşaatına başladığı konutlarla dalga geçmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına yönelik yaptığı açıklamalarındaki üslubu büyük tepki topladı. Tepki gösteren isimlerden birisi de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız oldu. Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız, Akşener'in son dönemde yaptığı açıklamalarla ABD'nin, terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin yıllardır kursaklarında kalan taleplerini dillendirdiğini söyledi. Başkan Yıldız açıklamalarının devamında ise Meral Akşener'i terletecek sorularını bir bir sıraladı.

“Altılı Masa'da HDP mi daha fazla itibar görüyor siz mi?”

Akşener'in son dönemle diline ve sözüne hakim olamadığını belirten Başkan Yıldız, “Sayın Meral Akşener siyasi hayatınızın en sorunlu dönemini yaşarken dilinize, halinize, sözünüze dikkat edemiyorsunuz. ABD'nin, PKK'nın, HDP'nin yıllardır can attığı ama milletimizin kararıyla kursaklarında kalan talebi bu kez siz dillendirmişsiniz. Size sorumuz çok basit: Altılı Masa'da HDP mi daha fazla itibar görüyor siz mi? Cumhurbaşkanı yapmak için can attığınız Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye mi daha nezaketle davranıyor yoksa HDP'ye mi?” diye sordu.

“Altılı Masa'nın üvey evladı”

Meral Akşener'in altılı masanın üvey evladı olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Yıldız, “Hesap sorulacak vakit gelecek. Adını ittifak adı koyduğunuz Milletimiz, Türkiye'nin idaresini terör örgütlerinin inisiyatifine teslim ettiğiniz gün sizden hesap soracak. Kazansanız da kaybetseniz de terör örgütü sizden hesap sormaya kalkacak. Altılı Masanın üvey evladı olduğunuzu, istenmediğinizi, hakarete uğradığınız, yok sayıldığınız 15 Mayıs sabahı göreceksiniz! O gün Altılı Masadaki hiçbir isim sizi savunmayacak, hakkınızı korumayacak ama biz sizi savunacağız. Şahsınız için değil, inandığımız değerler ayakta kalsın, terör örgütlerine yem yapılmasın diye savunacağız. İYİ Partili kardeşlerimiz her şeyin farkında. CHP'yi içine sindiremeyen CHP yönetiminin, HDP ile muhabbetinin farkında. Cumhuriyet'le, Milli Mücadelemizle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le kavga edenlerin İYİ Parti'ye hangi gözle baktıklarının farkında” ifadelerini kullandı.