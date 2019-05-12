AK Partili yöneticiler Bağcılar'da irfan sofrasına konuk oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin de aralarında bulunduğu milletvekili ve belediye başkanları, Bağcılar Belediyesinin irfan sofrasına konuk oldu. AK Partili yöneticiler, ilçe sakinleriyle sohbet edip Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Bağcılar Belediyesi, geleneksel hale getirdiği gönül sofralarını dün iki ayrı noktada kurdu. 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bağlar Mahallesi'ndeki Hayriye Kayraklı Ortaokulu bahçelerine kurulan iftar sofralarına mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da her akşam olduğu gibi bu akşam da orucunu hemşehrileriyle aynı masada açtı. İftarın ardından siyaset dünyasının önemli isimleri, “Bağcılar'da Ramazan Farklı Yaşanır” sloganıyla 24 yıldır süren Ramazan etkinliklerine konuk oldu. Başkan Çağırıcı, misafiri olan eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti İstanbul milletvekilleri Hasan Turan ile Tülay Kaynarca, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ve Görele Belediye Başkanı Tolga Erener'i Ramazan etkinliklerinin adresi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda ağırladı.

"Kim ne derse desin bu millet yolunda yürümeye devam edecek"

Vatandaşların sevgi seliyle karşılaşan AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları, ilçe sakinlerini selamladı. Meydandaki coşkulu kalabalığa seslenen Canikli, “Türkiye'nin her yerinde barış ve huzur içerisinde Ramazanımızı idrak ediyoruz. Bizim özgürce yaşamamız ve bu toprakların tek vücut olması için sınırlarımızda ve sınır ötesinde görev yapan kahramanlarımıza Bağcılar'dan selam ve şükranlarımızı gönderiyoruz. Bu kıymetin özgürlüğün korunması gerekiyor. Biz de bu topraklarda özgürce yaşamak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bugün Türkiye'nin her yerinde yaşadığımız bu huzurun arkasında çok büyük bir mücadele var” diye konuştu.

Canikli, “Bağcılar Meydanı'ndan millet sesleniyor, terör örgütlerine ve onlarla işbirliği yapanlara geçit yok Allah'ın izniyle. Bu ülkenin bağımsızlığını hiç kimse engelleyemeyecek. Kim ne derse desin bu millet yolunda yürümeye devam edecek” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Bağcılar'da Ramazan gerçekten farklı yaşanıyor. Ben de bir Bağcılarlı olarak buna şahidim” derken, Milletvekili Tülay Kaynarca da, “Ramazan kardeşlik, birlik, beraberlik demek. Komşularımızı, yetim evlatlarımızı, ümmeti unutmuyoruz” diye konuştu.

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu ise, “Giresun'da artık Ramazanlar güzel geçiyor ancak gördük ki Bağcılar'da da çok güzel geçiyor. İnşallah bu güzel havayı teneffüs ederek çok daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Serdar Tuncer şiirleriyle duygusal anlar yaşattı

Konuşmaların ardından sahneye çıkan TV programcısı ve yazar Serdar Tuncer, okuduğu şiir ve ilahilerle duygusal anlar yaşattı. Tuncer, anlattığı kıssa ve aralarda yaptığı esprilerle geceye renk kattı.

AK Partili yöneticiler daha sonra Ramazan etkinlik alanında kurulan stantları gezdi. Milletvekilleri ve belediye başkanları ziyaret ettikleri dernek stantlarında vatandaşlarla sohbet edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dernekte bulunan temsilciler de hem ürünlerini tanıttı hem de yöresel yiyeceklerden ikramda bulundu. Bazı derneklerde ise yerel sanatçılar, özel misafirleri için yörelerine özgü türküleri seslendirdi.

Ramazan programına AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kavas, belediye meclis üyeleri, iş adamları ve muhtarlar da katıldı.