AK Parti'nin genç adaylarından Umut Sonay'dan Sultanbeylili gence doğum günü sürprizi

AK Parti'nin en genç adaylarından İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı 19 yaşındaki Umut Arman Sonay, Sultanbeyli'de esnafı ve vatandaşları ziyarette bulundu. Sonay, Sultanbeyli'de yaşayan 22 yaşındaki bir genci de evinde ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.

AK Parti'nin en genç adaylarından olan 19 yaşındaki yüzücü ve su topu oyuncusu milli sporcu Umut Arman Sonay, seçim çalışmaları için Sultanbeyli'de sahaya indi. Sultanbeyli'de esnafı ve vatandaşı ziyaret ederek ramazan bayramlarını kutlayan Sonay, ayrıca meydanda bulunan siyasi parti stantlarını da ziyaret etti. Sonay daha sonra Sultan Korusu'na geçerek orada vakit geçiren ve piknik yapan Sultanbeylili vatandaşlar ile bir araya geldi. Genci yaşlısı her yaştan vatandaş, genç aday Sonay'a ilgi gösterdi, sohbet etti. Sonay da beraberindeki AK Parti ilçe teşkilatı mensupları ile beraber vatandaşlara çiçek dağıttı.

Umut Arman Sonay'dan Sultanbeylili gence doğum günü sürprizi

Umut Arman Sonay daha sonra Sultanbeyli'de ikamet eden ve bugün doğum günü olan 22 yaşındaki Celal Can Çakır isimli gencin evine ziyarette bulundu. Çakır'ın kapısını elinde pasta ile çalan Sonay, Çakır'ın evine bir süre misafir oldu, doğum gününü kutladı.

“Cumhurbaşkanımızın bize yaptığı yatırımlar olmasaydı, şu anda bunların hiçbirini hayal bile edemiyorduk”

Açıklamalarda bulunan Umut Arman Sonay, “Seçim çalışmaları çok iyi gidiyor. Ulaşabildiğimiz kadar halkımıza ulaşmaya çalışıyoruz, onlara Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. Bu yolda inşallah herkesin desteğini alıp en iyi şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

AK Parti'nin genç milletvekili adaylarını listelere alması hakkında konuşan Sonay, “Bütün partiler arasında en fazla bunu yapan AK Parti. Bizi en fazla destekleyen Cumhurbaşkanımız. Bize böyle bir fırsatı tanıyan da en başta Cumhurbaşkanımız. Milletvekili olma yaşını 30'dan 18'e düşürmemiş olsaydı, bize yaptığı diğer yatırımlar olmasaydı, şu anda bunların hiçbirini hayal bile edemiyorduk. İnşallah biz de Cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkarmayıp, en iyi şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.