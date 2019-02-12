AK Parti'nin Kartal Adayı Taşyürek, esnaf ve dernek ziyaretlerinde bulundu

Seçim sonrası ilçenin hak ettiği belediyeciliği göreceğini dile getirdi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek Kartal'daki binada enkaz altında kalan vatandaşların cenaze namazına katılmak üzere Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'ne gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu cenaze namazına iştirak etti. Vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti ve süreç boyunca gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Kartal seçim sonrasında hak ettiği belediyeciliği görecek

“Çok üzücü bir olay yaşadık. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın. Hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” diyen AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, sonrasında Tarihi Çınaraltı Restoran ve Çay Bahçesi'nde esnafı ziyaret etti. Çevre düzenlemesi yapılması gerektiği ile ilgili talepleri not aldı. Niyaziye Cami Derneği'ni ziyaret eden Ebubekir Taşyürek, seçim sonrası ilçenin hak ettiği belediyeciliği göreceğini dile getirdi.

Ayrım olmadan herkese hizmet gidecek

Muş İli ve İlçeleri ile Köyleri Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Derneği'ni(MUŞ-İDER) ziyaret eden AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Dernek Başkanı Yılmaz Bozyiğit ve dernek üyeleri ile sohbet etti. Sorunları dinleyen AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, kimseye ayrım yapılmayacağını, herkesi kucaklayacaklarını ifade etti.

Ebubekir Taşyürek hakkında:

1960 yılında Erzurum'da doğan Ebubekir Taşyürek, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, Ekonomik İşlerden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İstanbul 1'inci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Ebubekir Taşyürek, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. 2014 Mart yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkan Adayı olan Ebubekir Taşyürek, evli ve 3 çocuk babasıdır.