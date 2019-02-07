AK Parti'nin tanıtım filminde Zeytinburnu esintisi

AK Parti'nin mahalli seçimler için hazırladığı reklam filminde Zeytinburnu Belediyesi'nin madde bağımlısı gençlerle yola çıktığı buz hokeyi takımının şampiyonluk hikâyesi konu edildi. Takımın yükseliş serüveni AK Parti'nin seçim kampanyasında sıklıkla vurguladığı gönül belediyeciliğine örnek olarak gösterildi.

AK Parti'nin yerel seçimler için hazırladığı reklam filminde Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi takımının başarısı konu edildi. AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'ın Zeytinburnu Belediye Başkanlığı sırasında, ilçedeki madde bağımlısı gençleri kötü alışkanlıklarından uzaklaştırıp spora teşvik etmesiyle başlayan ve Türkiye şampiyonluğundan Avrupa şampiyonluğuna kadar uzanan hikâyesi, seçim kampanyasında sıklıkla vurgulanan gönül belediyeciliğine örnek olarak gösteriliyor.

“Buz hokeyi takımının başarısı gerçek bir gönül yolculuğudur”

TRT 1'de Tek Yürek ismiyle dizi haline getirilen buz hokeyi takımının hikâyesinin reklam filmini ilk olarak TV'de gördüğünü ve kendisi için duygusal bir sürpriz olduğunu kaydeden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, aynı gayretle Beykoz'da da filmlere konu olacak sosyal projelerin üretileceğini ifade etti. “Buz hokeyi takımımız bir gönül yolculuğu hikâyesi” diyen Aydın, takımın serüvenini şu şekilde anlattı: “Projemiz 2010 senesinde başladı. Bir mobil buz pisti kurmuştuk. Geri dönüştürülebilir atık getiren herkese bu pistte kayma imkânı veriyorduk. Ama ummadığımız bir şey oldu. Pisti kurduğumuz parkta bazı sorunlu, kimi madde bağımlısı, amacı olmayan gençler vardı. Bunlar sürekli gelip piste zarar vermeye, orada kayanları rahatsız etmeye başladılar”

Aydın, gençleri uzaklaştırmak için bir sürü çözüm yolu deneyip başaramadıklarını ifade etti. “Bir gün aklımıza bir fikir geldi. Bunları karşımıza aldık. Dedim ki ‘Gençler bundan sonra bu pistin güvenliğinden siz sorumlusunuz. Kimseyi rahatsız etmeyin. Herkes gittikten sonra da pist sizindir.' Kabul ettiler ve sorun çözüldü. Bir gün geç saatte piste gittiğimde ilginç bir şey gördüm. Gençlerden biri kolunu tutarak pistte kayıyor. ‘Ne oldu sana?' dedim. ‘Kolumu kırdım Başkanım'” dedi. Kolu kırık olmasına rağmen pistte kayabilecek kadar sert yapılıydı. O an aklımda bir fikir canlandı. Mesai arkadaşlarıma dedim ki ‘Buz Hokeyi takımı kuruyoruz.”

“37-1 yenildik ama şampiyon olmuş kadar sevindik”

Bu fikrin ardından takımı kurduklarını söyleyen Aydın, ilk çıkılan maç da yaşadıkları ilginç bir anıyı da anlattı: “Lisanslarını aldık ve ilk maça çıkardık. Fakat işin komik yanı, gençlerimiz buz Hokeyi bilmiyordu. 1, 2, 3, 5, 10, 20... 30-0 geriye düştük. Son periyot arasında soyunma odasına indim. Herkesin suratından düşen bin parça. ‘Nerden bulaştık bu işe' der gibi bakıyorlar. Yanlarına oturdum. ‘Gençler' dedim. ‘Bırakın somurtmayı. Çıkın piste. Bir tane gol atın. Benim gönlümde galip sizsiniz' dedim. Ve o, hayatında buz hokeyi oynamamış gençler piste çıktı. Varını yoğunu ortaya koydu, o golü attı. 37-1 yenildik ama sanki şampiyon olmuş gibi sevindik. O ilk gol hayata atılan bir goldü. O gol, amaçsız gönüllere atılan, artık bir hayat amacı ortaya koyan bir goldü. O gençlerimiz sonra art arda Türkiye şampiyonu oldu. Yetmedi, Avrupa'da şampiyon oldu.”

Aynı şekilde Beykoz'da da gönüllere dokunan projeler üreteceklerini ve gençlerin önüne bir amaç koyacaklarını ifade eden Aydın, “Biz bir gönüllere değdik, binlerce gönül olduk. Şimdi yine gönülden çalışacağız ve Beykoz'umuzda yeni gönüller kazanacağız” ifadelerini kullandı.