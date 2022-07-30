AK Parti'nin “Yüz Yüze 100 Gün” programı Küçükçekmece'de başladı

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı “Yüz Yüze 100 Gün” projesi çerçevesinde birçok belediye başkanı Küçükçekmece'nin mahallelerini ziyaret etti. Ziyaret öncesi basın açıklamalarında bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe “39 ilçemizde Küçükçekmece'de yaptığımız programın benzerini yapıyoruz” dedi.

Adalet ve Kalkınma Parti'si İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı “Yüz Yüze 100 Gün” programı Küçükçekmece'de başladı. İlçede gerçekleştirilecek ziyaretler öncesi 22 belediye başkanı ve ilçe teşkilat üyeleri Adalet ve Kalkınma Partisi Küçükçekmece ilçe binası önünde bir araya geldi.

Burada, Küçükçekmece‘de mahalle mahalle gezip vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İstanbul'umuz da ‘Yüz Yüze 100 gün' diye bir program planladık ve uyguluyoruz. Bu bağlamda İstanbul'da ki değerli Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkanlarımızla İstanbul milletvekillerimizle, kıymetli bakanlarımızla, 39 ilçemizde Küçükçekmece'de yaptığımız programın benzerini yapıyoruz. Küçükçekmece'de belediye başkanlarımızla mahalle mahalle gezip vatandaşlarımızla beraber olacağız. İstanbullu Küçükçekmeceli kardeşlerimizin gündemi neyse bizim gündemimizde odur. Onlarla Türkiye'yi, İstanbul'u, Türkiye'nin geleceğini konuşacağız. Türkiye'nin bugününü konuşacağız ve ülkemizi daha iyi yarınlara hep beraber nasıl götüreceğimizi istişare edeceğiz” dedi.