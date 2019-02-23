AK Parti'nin Zeytinburnu Adayı Arısoy'a Rumelililerden tam destek

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un Rumelili vatandaşlardan tam destek aldığı ziyarette hemşerilerine hitap eden Zeytinburnu'nun ilk belediye başkanı Muzaffer Çavuşoğlu kentsel dönüşüm konusunun önemine vurgu yaparak Arısoy için destek istedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Beştelsiz Mahallesi'nde Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu. Rumelili vatandaşların sevgi seliyle karşılaşan Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri için Rumelililerden tam destek aldı. Ziyarete, Zeytinburnu'nun ilk belediye başkanı Muzaffer Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın ilçe başkanları ve onlarca Rumelili vatandaş katıldı. Rumelili AK Parti belediye meclis üyesi adayları da ziyarete katılım sağlayarak hemşerilerinden destek talep etti.

“Kendisini destekleyeceğimle ilgili vermiş olduğum herhangi bir söz yok”

CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Adil Emecan'ı desteklediğine dair söylentiler üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Zeytinburnu'nda bazı dönen dedikodulardan dolayı buraya geldim. Benim için bir adayı desteklediğim söyleniyordu. Böyle bir şey yok. Adil, benim meslektaşımdır ama kendisini destekleyeceğimle ilgili vermiş olduğum herhangi bir söz yok. Ben de kalkıp bu belediye seçimlerine müdahale edecek halim yok. Zeytinburnu'nun ilk iç hastalıkları uzmanı, Zeytinburnu'nun ilk belediye başkanı ve burada uzun süre görev yapmış bir insan olarak bütün Zeytinburnu'na karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Bazı konularda size bilgi vermek istiyorum” dedi.

“Gerekeni yapın”

Kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için belediye imkanlarının yetersiz kalacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Muhakkak ki arkasında güçlü bir iradenin olması lazım. Bu irade de hükümettir. Bu irade de iktidardır. Eğer bu olmazsa Zeytinburnu'nda bu dönüşümü gerçekleştirmek mümkün olmaz. Ben Ömer başkan adayımızın bu işe vakıf olduğuna, bu işleri de iyi yapacağına inanıyorum. Niye iyi yapacaktır? Arkasında iktidar gücü var. Kentsel dönüşüm çok önemli ve hayatidir. Hepinizin hayatı tehlikede. Kendinizi düşünmüyorsanız çocuklarınızı düşünün. Çocuklarınızı düşünmüyorsanız torunlarınızı düşünün. Buna göre karar verin. Gerekeni yapın” dedi.

“Herhangi bir mesele Zeytinburnu'nun meselesiyse o bizim meselemiz olacak”

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy konuşmasında, “Biz sizlerin gönüllerinize talibiz. Hizmet bizim işimiz. Memleket sevdası bizim işimiz. Burada yapılabilecek her şeyin üstesinden evvel Allah gelecek güce, kudrete ve desteğe sahibiz. Ben 29 Aralık'tan beri gittiğim her yerde şunu söylüyorum; Allah nasip ederse 1 Nisan'dan itibaren ‘Zeytinburnu'nun herhangi bir sorunu, belediyemizin, bizim sorunumuz değildir' demeyeceğim. Herhangi bir mesele Zeytinburnu'nun meselesiyse o bizim meselemiz olacak. Bunu ya Ankara'da çözeceğiz, ya İstanbul'da valilikte çözeceğiz, ya kaymakamlıkta çözeceğiz. Bunun için ben 7 gün 24 saat kendimi vakfedeceğim” dedi.