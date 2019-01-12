İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti'nin Zeytinburnu adayı Ömer Arısoy, MHP İlçe Başkanı Reşat Ok'u ziyaret etti

AK Parti’nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde MHP İlçe Başkanı Reşat Ok’u ziyaret etti.

AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde MHP İlçe Başkanı Reşat Ok'u ziyaret etti.



AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Reşat Ok'u ziyaret etti. Arısoy'a ziyarette AK Parti Zeytinburnu İlçe Teşkilatı ve beraberindeki heyet eşlik etti.



MHP İlçe Başkanı Reşat Ok, ziyaretten dolayı Arısoy'a teşekkür etti. Zeytinburnu'nda MHP'nin desteğiyle yoluna devam edecek olan Arısoy'da beraber yol kat etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyarette 31 Mart Yerel Seçimlerine emin adımlarla yürümek adına gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında da karşılıklı fikir teatisinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.