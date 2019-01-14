AK Parti'nin Zeytinburnu adayı Ömer Arısoy'dan öğrencilere kitap tavsiyesi

Öğrencilerle sohbet eden Arısoy, gençlere Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver'in kitaplarını okumalarını tavsiye etti.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu, Şehit Ömer Cankatar İlkokulu, Şehit Tolga Ecebalın İmam Hatip Ortaokulu, İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fatih Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti. Eğitime verdiği önemi her konuşmasında vurgulayan Arısoy, derslikleri ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaretinde kendisinin de imam hatip lisesinden mezun olduğunu ifade eden Arısoy, öğrencilere kitap tavsiyelerinde bulundu. Arısoy, Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver'in kitaplarını okumayı öğrencilere ev ödevi olarak verdi.