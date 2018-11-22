Akademi Beyoğlu'nda Fotoğrafçılık Atölyesi'ne yoğun ilgi

Beyoğlu'nda eğitimle teknolojiyi buluşturan Akademi Beyoğlu'nda açılan Fotoğrafçılık Atölyesi yoğun ilgi gördü. Kontenjanları kısa sürede dolan Fotoğrafçılık Atölyesi'ne katılmak isteyen gençler bir sonraki eğitim dönemi için şimdiden ön kayıt yaptırmaya başladı.

Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi'nde hizmete açtığı Akademi Beyoğlu ile yeni eğitim yılında da geçlerin en büyük destekçisi oldu. Beyoğlu'nda gençleri teknoloji ile buluşturan Akademi Beyoğlu, 2018-19 Eğitim-Öğretim yılına hızlı bir giriş yaptı. Teknoloji derslerinden Görsel ve Sahne Sanatları'na, yabancı dil eğitimlerinden üniversite hazırlık kurslarına kadar birçok branşta eğitimlerin verildiği Akademi Beyoğlu'na gençler yoğun ilgi gösterdi. Son teknolojilerle donatılan merkezde en çok ilgi gören kurslardan birisi de Fotoğrafçılık Atölyesi oldu. Kontenjanları kısa sürede dolan fotoğrafçılık Atölyesi'ne katılmak isteyen gençler bir sonraki eğitim dönemi için şimdiden ön kayıt yaptırmaya başladı.

Son teknolojiyle donatılmış atölyede A'dan Z'ye fotoğrafçılık eğitimi

Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi, Beyoğlu Halk Eğitim Merkezi ve Akademi Beyoğlu işbirliği ile gerçekleştirilen Fotoğrafçılık Atölyesinde gençler, teorik ve uygulamalı eğitimler ile fotoğrafçılığın püf noktalarını öğrenme fırsatı buluyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın fotoğrafçısı olarak da görev yapan Fotoğraf Sanatçısı Timur Tahmaz tarafından verilen eğitimlerde kursiyerlere; Fotoğrafın Tarihi, Analog ve Dijital Fotoğraf Makineleri'nin çalışma prensibi, ışık, portre ve doğa çekimleri başta olmak üzere profesyonel fotoğrafçılığa dair her şey en ince ayrıntısına kadar öğretiliyor. 200 saatlik eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sertifika veriliyor.

Kursiyerler atölyede öğrendiğini sahada uyguluyor

Fotoğrafçılık Atölyesi katılan kursiyerler Green Box Stüdyosu'nda Photoshop uygulamaları, dekupe gibi uygulamalar yapma imkanı da buluyor. Atölye eğitimlerinin yanı sıra kursiyerlerin derslerde öğrendiklerini pratiğe dökebilmeleri için ise ‘Tarihi ve Kültürel Fotoğraf Gezileri' düzenleniyor. Kursiyerler bu gezilerde, atölyede öğrendikleri tekniklerle doğayı fotoğraflıyor. Çekilen fotoğraflar dönem sonunda düzenlenen sergide sanatseverlerle buluşturuluyor.