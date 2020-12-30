Akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısının avukatından açıklama

Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren zanlı Kemal Ayyıldız'ın baro tarafından görevlendirilen avukatı Hamza Tüzen adliye önünde açıklamada bulundu.

Avukat Hamza Tüzen yaptığı açıklamada, “CMK kapsamında kendisine avukat atanması gerekiyordu. Barodan ben zorunlu olarak atandım. Gece 12.30 2 sularında zanlının ifadesi alındı. Bugün de önce savcılığa gelindi, az önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor. Tutuklama cinayet, kasten adam öldürme, tasarlayarak planlayarak adam öldürmeden dolayı içeri alındı” dedi.