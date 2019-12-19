Akademisyenlere kadro müjdesi

Bilim üreten, ürettiklerini toplumun faydasına dönüştürerek 4. Nesil Üniversite modelini benimseyen Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada büyüyen ve gelişen üniversitenin akademik bölümlerinde görevlendirilmek üzere proje üreten, makale yazan, Ar-Ge'ye meraklı ve inovatif fikirleri olan akademisyenler arandığı duyuruldu.

“Son gün 10 Ocak”

Yakın Doğu Üniversitesi ailesine katılmak isteyen akademisyenler, 10 Ocak 2020 tarihine kadar https://neu.edu.tr/bize-katil/web adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecekler. Yapılacak değerlendirme sonrasında akademik kadroya dahil edilecek akademisyenler, 1 Şubat 2020 tarihinde üniversite bünyesinde göreve başlayacak.

“1200'ün üzerinde bilimsel yayın”

2018 yılında Web of Science ve Scopus gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1200'ün üzerinde bilimsel yayın yaparak öğretim üyesi ve öğretim elemanı başına düşen makale sayısı oranlarında Türkiye'deki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında üçüncü, Kıbrıs'taki Üniversiteler arasında ise birinci sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, eczacılık, tıp ve mühendislik alanında 3 patent başvurusunda bulunarak, inovatif çalışmaların ticarileştirilerek ürün haline getirilmesi için hedeflerini büyütüyor.