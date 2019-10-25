Akademisyenleri girişimciye dönüştüren ‘LeanLab' programın 2'inci dönemi başlıyor

Akademiden Girişime Yenilikçi Dönüşüm Programı 'LeanLab' için ikinci dönem başvuruları 15 Kasım'da sona erecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ve Özyeğin Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ilk dönem faaliyetleri gerçekleştirilen LeanLab: Akademiden Girişime Yenilikçi Dönüşüm Programı için ikinci dönem başvuru süresi 15 Kasım 2019'da sona eriyor. Yapılan bilgilendirmede; iş fikirlerini yatırımcılarla buluşturacak programda girişimci akademisyenler program başında düzenlenecek kısa süreli kampın ardından 5 hafta süreyle bir araya gelecek ve mentorlar eşliğinde projelerini geliştirecek. Program sonunda düzenlenen kamp ile de dönüştürücü deneyimlerini tamamlayacak katılımcılara bu dönem, program ortağı Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Başta ABD olmak üzere uluslararası muadilleri incelenerek titizlikle tasarlanan programda akademisyen ve araştırmacıların üniversite kampüsleri ve laboratuvarların dışına çıkarak potansiyel müşteri görüşmeleri yapmaları ve bu sayede akademik temelli ileri seviye teknolojilerin ekonomik değere dönüşme süreçlerinin hızlandırılması teşvik ediliyor.

Özyeğin Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığında yürütülen programın birinci döneminde farklı üniversitelerden girişimcilik yetkinliklerini geliştirmek isteyen akademisyenler yer aldı. Katılımcılar otomotiv, sağlık teknolojileri, yapay zeka, fonksiyonel gıda, biyoteknoloji ve tüketici elektroniği alanındaki bilgi birikimlerini ve iş fikirlerini yenilikçi girişimlere dönüştürme yolunda yalın girişimcilik eğitimleri, bire bir mentorluk destekleri, müşteri görüşmeleri ve yatırımcı temasları gibi dönüştürücü hizmetlerden faydalandı.

Programın ilk dönemine, geliştirdiği farklı kanser türlerinin ilerlemesini engelleyen küçük moleküllü ilaç benzeri teknolojilerle katılan Yeditepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fatih Kocabaş, "Bir akademisyen olarak başladığım girişimcilik yolculuğumda en çok faydalandığım program LeanLab oldu" dedi.

Doğal dil işleme, derin öğrenme ve metin madenciliği alanında çalışmalar yürüten Sabancı Üniversitesi'nden Dr. Reyyan Yeniterzi ise araştırma tecrübesinin hukuk alanına yönelik uygulamaları çerçevesinde katıldığı programa ilişkin "LeanLab programı kapsamında potansiyel müşterilerle yaptığım görüşmeler, teknoloji geliştirme çalışmalarımı daha doğru bir hedefe yönlendirmeme olanak verdi. Mentorluk destekleri ile zengin bir deneyim sunan programı yeni bakış açıları kazanmış olarak tamamlamadığım için çok memnunum" ifadesini kullandı.

Ticarileşme potansiyeline sahip, fikri mülkiyet temelli bir teknolojisi ya da hızla pazara erişebilecek iş fikri olan akademisyen ve doktora öğrencileri için özel olarak tasarlanan LeanLab: Akademiden Girişime Yenilikçi Dönüşüm Programı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında da destekleniyor.

Akademisyen, doktora öğrencisi veya mezunlarının odaklarını bilimsel araştırmanın ötesinde genişletmek ve ticarileşme yönünde adım atmalarını sağlamak hedefiyle tasarlanan LeanLab, leanlab-project.com adresi üzerinden başvuruları kabul ediyor.