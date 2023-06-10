Akademiye katkı sağlayan öğretim üyeleri ödüllendirildi

yıl etkinleri çerçevesinde düzenlemiş olduğu “Bilimsel Etkinlik Ödül Töreni” ile bilimsel yayınlar hazırlayarak akademi dünyasına katkı sağlayan öğretim üyelerine teşekkür sertifikaları verdi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 10. yıl ekinlikleri çerçevesinde bilimsel yayınlar yayınlayarak akademik alana katkı sağlayan öğretim üyelerine teşekkür etmek adına bilimsel araştırmalara teşvik ödüllü ve sertifika töreni düzenlendi. Törende özellikle “uluslararası yayın bölümü ve uluslararası kitap editörlüğü” gibi alanlarda geçen yıla göre bir yükseliş olduğu belirtildi. Aynı zamanda eğitim yolculuğunda desteklerini esirgemeyen dış paydaşlara da teşekkür belgeleri takdim edildi. Bu çerçevede Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt ve Rektör Prof. Dr. Canan Hecer; Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oktay Dokuz, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ve Esenyurt Belediyesi Kütür Müdürü Hüseyin Yaşar'a teşekkür belgelerini takdim etti.

“Yayın sayımızda artış var”

Üniversitelerinin akademik çalışmalarında geçen yıldan itibaren artış olduğunu bu yıl da aynı artışın devam ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Canan Hecer, “10. yıl etkinlikleri kapsamında bu yıl bilimsel araştırma teşvik ödüllerimize dış paydaşlarımızı da davet ettik. Onlarla bir bütün olduk. Hem onlara hem de bilimsel araştırmalara katkı sağlayan hocalarımıza teşekkür ettik. Yayın sayılarımız her yıl artarak ilerliyor" dedi.

Öğretim üyelerini her alanda desteklediklerini ifade eden Prof. Dr. Hecer, “Yayınlar URAP sıralamasında oldukça önemli. Çok yeni bir üniversiteyiz. Genç bir kadromuz var. Bu sıralamaya yeni katıldık. Giderek yukarılara doğru tırmanıyoruz. Genç araştırmacılarımıza üniversite olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Hem önderlik yapıyoruz hem de maddi manevi destekliyoruz. İleriki yıllarda çok daha yukarılarda, hak ettiğimiz yerlerde olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Son bir yılda 5 bilimsel yayın yayınlanan üniversitenin önceki rektörü Prof. Dr. Sudi Apak da teşekkür belgesi alanlar arasındaydı. Belgesini Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt'un elinden alan Apak, “Üniversitelerin en önemli fonksiyonlarından biri bilimsel yayın yayınlamaktır. Üniversitelerin sıralamasını belirleyen yayınlardır. Bu konuda gayretlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.