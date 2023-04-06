Akaryakıt istasyonları elektrikli araç dönemine solar enerjiyle hazırlanıyor

Bazı akaryakıt istasyonları yenilebilir ve temiz enerjiyle hizmet vermeyi hedefliyor.

Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex İstanbul, İFM'de kapılarını açtı. Fuarda solar enerji santrallerinin en son teknolojilerinin yanı sıra elektrikli otomobillerin sarj istasyonları ve panellerindeki teknolojiler de tanıtıldı.

“Kısa süre içerisinde solar enerjili şarj istasyonlarımızı kurmaya başlayacağız”

Elektrikli araç şarj istasyonu için lisanslarını aldıklarını ve kısa sürede şarj istasyon sayılarını arttırmak istediklerini vurgulayan Firma Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Birol Çabuk, “Şehirlerarası şarj istasyonları artmaya başladı. Elektrikli araçların sayısının artmasından kaynaklı enerji tüketimi artacak. O yüzden solar enerjiye ihtiyacımız var. Artık akaryakıt istasyonlarında da solar enerji ile çalışan şarj istasyonları kurulmaya başladı. Bizlerde artık kısa süre içerisinde solar enerjili şarj istasyonlarımızı kurmaya başlayacağız. Solar enerjili şarj istasyonları çevreye duyarlı olduğu için fosil atık problemi olmuyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan fuarın en dikkat çeken teknolojisi ise uçan araç ‘Air Car' oldu. Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören Air Car, 2025 yılında seri üretime geçilmesi bekleniyor.

“Araç havada iki kişi ile birlikte yaklaşık 5 saat uçabiliyor”

Uçan araç ‘Air Car'ın güneş enerjili port tarafını ve batarya tarafını geliştirdiklerini belirten üretici firmanın kurucusu Çağrı Eken, “Air Car, Türk girişimci arkadaşlarımızın ürünü. Araç tamamen elektrikli bir şekilde çalışıyor. Araç havada iki kişi ile birlikte yaklaşık 5 saat şarj olmadan uçabiliyor. Gelişen batarya teknolojisi ile bu süreç artacaktır. Genelde aracı taksi olarak düşünebilirsiniz. Yanında uçuş ekipleri ile birlikte kullanılacak. Uzun süreli uçuşlar ileriki dönemlerde olacaktır. Araç 2025 gibi seri üretime geçmesi bekleniyor” şeklinde konuştu.