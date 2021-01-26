Akaryakıt şirketinde 2023 istasyon hedefi; 250 nokta

Akaryakıt şirketi Class Petrol, Türkiye genelindeki istasyon sayısını 2023 yılına kadar 250'ye, sağladığı istihdam rakamını ise 3 bine çıkarmayı amaçlıyor.

Türkiye genelinde 50'den fazla istasyona sahip Naifoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Class Petrol, yatırımlarına hız kesmeme kararı aldı. Uzun yıllardır akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren marka, köklü geçmişi ve güçlü mali yapısı ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamada Türkiye genelindeki istasyon sayısının 2023 yılına kadar 250'ye, istihdam rakamının ise 3 bine çıkarmak hedeflendiği belirtildi. Açıklamada "Yatırım ortamının iyileştirilmesi, reformların devam edeceği vurgusu, enflasyonla mücadeleye ilişkin verdiği mesajlar, ekonomide beklenen atılımın köşe taşlarını oluşturacaktır. Türkiye yatırım yapıldığında yüksek kazanç sağlanacak ülkeler arasında olduğunu tüm dünyaya gösterecektir" ifadelerine yer verildi.