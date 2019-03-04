Akasya 5'inci yaşına Kar Festivali ile girecek

Akasya Kar Festivali 8-9-10 Mart 2019 tarihlerinde Akasya'da gerçekleşecek. Türkiye'nin en iyi snowboard sporcuları 90 ton karla kurulacak platformdan atlayarak hünerlerini sergileyecek.

Akasya 5'inci yaşını heyecanlı sürprizlerle kutlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; 8-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Akasya Kar Festivali'nde Türkiye'nin en başarılı snowboard sporcuları 90 ton karla yapılacak platformda tüm becerilerini sergileyecek. Sporcuların atlayışlarını ise branşlarında en iyi olan dört kişilik jüri puanlayacak. Festival jürisinde Memet Güney, Baran Tansel, Savaş Kop ve Cenk Kulioğlu yer alacak. Dereceye giren sporcular 16-17 Mart tarihlerinde Kartalkaya'da düzenlenecek Kartalkaya Freefall 2019'a gitmeye hak kazanacak.

Festivalde Ringo rampası ve serbest düşüş kulesi başta olmak üzere eğlenceli aktiviteler gerçekleşecek. Festivalin 2'nci günü olan 9 Mart Cumartesi günü festival ziyaretçileri Can Bonomo'nun konserini de dinleme şansı yakalayacak.