Akasya ara tatil programını açıkladı

Çocuklara özel müzayededen en sevilen tiyatro oyunlarına ve Pikachu'nun Pokemon GO'dan çıkıp yüz yüze buluşma için Türkiye'ye geleceği Pokemon GO Güz Etkinliği'ne kadar birçok eğlenceli etkinlik ara tatilde AVM'de olacak.

Çocukların heyecanla beklediği ara tatil dönemi, Akasya'da birbirinden eğlenceli etkinliklerle başlıyor. Nisan ayında gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören çocuklara özel resim müzayesi ara tatilde bir kez daha AVM'de minik sanatseverler ile buluşacak. Pokemon GO Güz Etkinliği ile Pikachu maskotu yüz yüze buluşma için Türkiye'ye gelecek. Kültür ve sanatın buluşma noktası Akasya Kültür Sanat'ta ise birbirinden eğlenceli çocuk oyunları ara tatilde de sahnelenmeye devam edecek. Bunların yanı sıra sürpriz pek çok etkinliğin de çocukları beklediği ara tatilde, Nivogo'nun Ayakkabı Kişiselleştirme Atölyesi ile farklı yaş gruplarından misafirler de keyifli vakit geçirecek.

Çocuklara özel resim müzayedesi

Sessiz Müzayede'nin kurucuları, ünlü küratörler Rahmi Çöğendez ve Yuliya Ergene'nin renkli sunumlarıyla çocuklara sanatı sevdirmek ve genç yaşta koleksiyonerlik bilinci geliştirmek amacıyla düzenlenecek Resim Müzayedesi 11-12-13 Kasım tarihlerinde Akasya'da gerçekleşecek. 11 Kasım günü -1. kattaki etkinlik alanında eserlerin sergilenmesiyle başlayacak etkinlikte, 12-13 Kasım saat 16.00'da minik sanatseverler müzayede deneyimi yaşayacak.

Pokemon GO Güz Etkinliği başlıyor

Bir dizi özel etkinliği kapsayan ve Pikachu'nun Pokemon GO'dan çıkıp yüz yüze buluşma için Türkiye'ye geleceği Pokemon GO Güz Etkinliği 12 Kasım Cumartesi günü AVM'de başlayacak.

Eğlence, yüz yüze bir Pikachu buluşması, oyun içi bonuslar, Pokemon GO'da parti şapkalı Pikachu'yu yakalama fırsatı ve daha fazlasını içeren etkinlikler sırasında Eğitmenler, çıkartmalar ve rozetler gibi Pokemon GO temalı hediyeler kazanmak için basit ve eğlenceli görevleri listeleyen bir görev kartı tamamlayacak. Ayrıca Türkçe Pokemon GO sosyal medya kanalları Pokemon GO Güz Etkinliği boyunca Pokemon GO hediye kutusu çekilişleri sunacak.

Pokemon GO Güz Etkinliği kapsamında düzenlenen yüz yüze etkinlikler tamamen ücretsiz olarak sunulurken; AVM Pokemon GO tutkunlarını 12 Kasım Cumartesi günü saat 10.00-20.00 arasında ağırlayacak.

Nivogo Akasya, misafirlerini 12-13 Kasım'da gün boyu sürecek ayakkabı kişiselleştirme etkinliğine davet ediyor. Ayrıca Nivogo'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı formu dolduran 10 kişi 13 Kasım Pazar günü saat 17.00 - 19.30 arası düzenlenecek workshop'a katılabilecek. Günün geri kalan saatlerinde ise kişiselleştirme etkinliği devam edecek.

Çocukların en sevdiği oyunlar Akasya Kültür Sanat'ta

Kültür ve sanatın buluşma noktası Akasya Kültür Sanat, ara tatil programında yer alan birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlayacak. Ara tatil boyunca her gün devam edecek interaktif ve eğlenceli oyun programıyla Akasya Kültür Sanat, minik tiyatroseverleri bir araya getirecek.