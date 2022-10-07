Akasya Kültür Sanat'ın Ekim ayı programı belli oldu

Akasya Kültür Sanat'ın Ekim ayı programı açıklandı. Ekim ayı programı boyunca her hafta sonu çocuklara özel etkinlikler yapılacak.

Akasya Kültür Sanat'ta, Ekim ayı çocuk etkinlikleri devam ediyor. Çocuklar ay boyunca her hafta sonu özel etkinliklerde vakit geçirecek. 8-9 ve 15-16 Ekim tarihlerinde saat 13:00'te Sihirbaz Okulu gösterisi yapılacak. Minik misafirler sadece izledikleri karşısında şaşırmakla kalmayıp, sahnede sihirbaz olabilecek ve illüzyon numaralarını özel efektler ile farklı teknolojilerle süsleyebilecekler. Eğlenirken aynı zamanda birçok sürprizle karşılaşma şansına da sahip olacaklar.

8 ve 15 Ekim Cumartesi günleri saat 15:00'te düzenlenecek Sihirbazlık Atölyesi 1'de ise çocuklar temel sihirbazlık eğitimi alacak. Atlayan Lastik, Sihirli Bardak ve Sihirli Çekmece numarası için kendi sihir malzemelerini yapacak ve illüzyonu yapmayı deneyecekler. Minik sihirbaz adayları 9 ve 16 Ekim Pazar günleri ise Sihirbazlık Atölyesi 2'de sihir yapmanın inceliklerini keşfedecek ve para kaybetme, güçlü iskambil ve sihirli pinpon topu gösterilerini uygulamalı olarak öğrenecekler.

Süper Patates ve Kaçak Bezelye serisinin en yeni tiyatro oyunu "Süpermarkette Bir Gece", 22-23-29-30 Ekim tarihlerinde saat 13:00'te AKS'de minik tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun çocukların karanlık korkularını yenmelerine imkan sağlarken, bu heyecana dahil olmalarına ve karakterlere yardım etmelerine olanak sunuyor.

Ekim ayı programı:

8-9-15-16 Ekim 13.00/ Sihirbaz Okulu

8-15 Ekim 15.00/ Sihirbazlık Atölyesi 1

9-16 Ekim 15.00/ Sihirbazlık Atölyesi 2

22-23-28-29 Ekim 13.00/ Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süpermarkette Gizemli Bir Gece