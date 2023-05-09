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Akasya Kültür Sanat'ın Mayıs ayı programı belli oldu

Akasya Kültür Sanat (AKS), Mayıs ayı programını açıkladı.

İnteraktif tiyatro oyunları, illüzyon şovları ve özel çocuk atölyeleri gibi etkinlikler çocuklarla buluşuyor.



Akasya Kültür Sanat, Mayıs ayında düzenleyeceği etkinliklerle minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Mayıs ayı boyunca hafta sonları 13:00 ve 15.00 saatlerinde AKS'de düzenlenecek interaktif çocuk oyunları, illüzyon şovları ve sıra dışı atölyeler miniklere ve ailelerine eğlence dolu saatler sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Süper Patates ve Kaçak Bezelye Kaçak Yumurta, çocukların içlerindeki cesareti de ortaya çıkaracak şovları ile isteyince başarmanın gücünü süpermarkette sebze ve meyvelerle öğretecek. Paskalya Yumurta Atölyesi'nde ise çocuklar kurdele, ip, taş gibi renkli ürünlerle kendi yumurtalarını tasarlayıp yine kendi yaptıkları maket tavşanla beraber süsleyerek baharın gelişini kutlayacaklar. “Gergedanlar Krep Yemez” kukla oyununda minikler gösterinin bir parçası olurken aynı zamanda yardımlaşmanın gücünü de keşfedecekler. Fantastik, gizemli ve sihirli bir eğlenceyle “Sihir Bakanı” ise çocuklara sihirli bir dünyanın kapılarını aralamakla kalmayıp aynı zamanda “Sihirbazlık Atölyesi” ile kendi sihir gösterilerini hazırlamaya olanak sağlayacak.



Etkinlik Takvimi


13 Mayıs 13.00 Süper Patates ve Kaçak Bezelye Kaçak Yumurta


13 Mayıs 15.00 Paskalya Yumurta Atölyesi


19 Mayıs 13.00 Sihir Bakanı


19 Mayıs 15.00 Çocuklara Özel Sihirbazlık Atölyesi


20 Mayıs 13.00 Sihirbaz Okulu


20 Mayıs 14.30 Çocuklara Özel Sihirbazlık Atölyesi


21 Mayıs 13.00 Sihir Bakanı


21 Mayıs 15.00 Çocuklara Özel Sihirbazlık Atölyesi


27 Mayıs 13.00 Gergedanlar Krep Yemez


28 Mayıs 13.00 Gergedanlar Krep Yemez

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