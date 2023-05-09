Akasya Kültür Sanat'ın Mayıs ayı programı belli oldu

İnteraktif tiyatro oyunları, illüzyon şovları ve özel çocuk atölyeleri gibi etkinlikler çocuklarla buluşuyor.

Akasya Kültür Sanat, Mayıs ayında düzenleyeceği etkinliklerle minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Mayıs ayı boyunca hafta sonları 13:00 ve 15.00 saatlerinde AKS'de düzenlenecek interaktif çocuk oyunları, illüzyon şovları ve sıra dışı atölyeler miniklere ve ailelerine eğlence dolu saatler sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Süper Patates ve Kaçak Bezelye Kaçak Yumurta, çocukların içlerindeki cesareti de ortaya çıkaracak şovları ile isteyince başarmanın gücünü süpermarkette sebze ve meyvelerle öğretecek. Paskalya Yumurta Atölyesi'nde ise çocuklar kurdele, ip, taş gibi renkli ürünlerle kendi yumurtalarını tasarlayıp yine kendi yaptıkları maket tavşanla beraber süsleyerek baharın gelişini kutlayacaklar. “Gergedanlar Krep Yemez” kukla oyununda minikler gösterinin bir parçası olurken aynı zamanda yardımlaşmanın gücünü de keşfedecekler. Fantastik, gizemli ve sihirli bir eğlenceyle “Sihir Bakanı” ise çocuklara sihirli bir dünyanın kapılarını aralamakla kalmayıp aynı zamanda “Sihirbazlık Atölyesi” ile kendi sihir gösterilerini hazırlamaya olanak sağlayacak.

Etkinlik Takvimi

13 Mayıs 13.00 Süper Patates ve Kaçak Bezelye Kaçak Yumurta

13 Mayıs 15.00 Paskalya Yumurta Atölyesi

19 Mayıs 13.00 Sihir Bakanı

19 Mayıs 15.00 Çocuklara Özel Sihirbazlık Atölyesi

20 Mayıs 13.00 Sihirbaz Okulu

20 Mayıs 14.30 Çocuklara Özel Sihirbazlık Atölyesi

21 Mayıs 13.00 Sihir Bakanı

21 Mayıs 15.00 Çocuklara Özel Sihirbazlık Atölyesi

27 Mayıs 13.00 Gergedanlar Krep Yemez

28 Mayıs 13.00 Gergedanlar Krep Yemez