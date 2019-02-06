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Akasya Retro Pazar kapılarını açıyor

İstanbul’da zamansız hissetmek isteyenler için, 60’lardan 90’lara tüm hatıraların canlanacağı Akasya Retro Pazar, 9 Şubat’ta kapılarını açıyor.

İstanbul'da zamansız hissetmek isteyenler için, 60'lardan 90'lara tüm hatıraların canlanacağı Akasya Retro Pazar, 9 Şubat'ta kapılarını açıyor.



İstanbul'da zamansız hissetmek isteyenler için, 60'lardan 90'lara tüm hatıraların canlanacağı Akasya Retro Pazar, 9 Şubat'ta kapılarını açıyor. Yapılan açıklamada; geniş ürün paleti ile Retro Pazar'da, radyodan bibloya, gramofondan telefona kadar kendine özgü ve eşsiz parçalar yer alıyor. Klasik otomobil sergisinin de gerçekleşeceği etkinlikte alışverişin yanı sıra DJ Murat Beşer'in müziğiyle unutulmaz bir pazar deneyimi 9-10 Şubat'ta sabah 10.00'dan akşam 22.00'a kadar misafirlerini bekliyor.


Ayrıca; bu tarihten itibaren pazar her ayın ilk hafta sonunda tekrarlanacağı bildirldi.

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