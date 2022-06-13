Akasya Sokak Lezzetleri Festivali başlıyor

Akasya, 18-19 Haziran tarihlerinde Retro Lunapark'ta Sokak Lezzetleri Festivali'ni düzenleyecek. İki yıl aradan sonra bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek festivalde; sokak lezzetleri ziyaretçilere sunulacak. Festivale ayrıca atölyeler ve müzik performansları eşlik edecek.

Dirsek Teması iş birliğiyle “Subway Jazz Station” sahnede olacak

Akasya, festival kapsamında; pandemi nedeniyle çalışamayan veya ekonomik güçlük yaşayan sanatçı, icracı, teknisyen, saha çalışanı gibi kültür-sanat sektörü çalışanlarına destek sağlamak amacıyla kurulan “Dirsek Teması” ile bir araya geliyor. Yaptığı çalışmalardan elde ettiği gelirin tamamını kültür-sanat sektörü çalışanlarına aktaran Dirsek Teması aracılığıyla “Subway Jazz Station” grubu festivalde yer alacak. Subway Jazz Station 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 14:00, 16:00 ve 18:00'de gerçekleştirecekleri 40'ar dakikalık performanslarıyla lezzeti sanatla buluşturacak.

Babalar Günü'ne de renk katan keyifli atölyeler

18-19 Haziran tarihlerinde saat 17:00'da gerçekleşecek “Ebru Şen ile Taşların Fısıltısı/ Mie Official” atölyesinde Litoterapist Ebru Şen, taşlar yoluyla doğanın dilini anlama ve yararlanma yolundaki bilgi ve tecrübelerini aktaracak. Yine festivalin iki gününde de 13:00-17:00 arası her saat başı "Babamı Çiziyorum" atölyesi yapılacak. Çocuklar, Sanatçı Burcu Baraner Kutluğ eşliğinde Babalar Günü'ne özel portreler çizerek, babalarına hediye edecekler. Çizilen portreler Akasya'da sergileniyor olacak. Atölye sonunda ise katılan çocuklara birer kartpostal hediye edilecek.