Akasya yarı yıl tatil programını açıkladı

Çocuklara özel müzayede, kodlama atölyeleri, slot araba yarışı ve sevilen tiyatro oyunlarının da arasında yer aldığı birçok etkinlik yarı yıl tatili boyunca AVM'de çocuklarla buluşacak.

Çocukların heyecanla beklediği yarı yıl tatilinde Akasya renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Yoğun ilgi gören ve üçüncü kez gerçekleştirilecek çocuklara özel resim müzayedesi yarı yıl tatilinde AVM'de minik sanatseverleri ağırlayacak. Dünyanın en yaygın kodlama okulu Logiscool tarafından hayata geçirilen kodlama atölyesi teknoloji tutkunu çocuklarla buluşurken, birbirinden eğlenceli çocuk oyunları da tatil boyunca Akasya Kültür Sanat'ta sahnelenmeye devam edecek. Slot araba yarışı pisti ile çocuklar gün boyunca heyecanlı ve keyifli vakit geçirme imkânı bulurken, pek çok sürpriz etkinlik de yarı yıl tatili süresince AVM'de olacak.

AVM'nin yarı yıl programı şöyle açıklandı:

Çocuklara özel resim müzayedesi

Sessiz Müzayede'nin kurucuları, ünlü küratörler Rahmi Çöğendez ve Yuliya Ergene'nin renkli sunumlarıyla çocuklara sanatı sevdirmek ve genç yaşta koleksiyonerlik bilinci geliştirmek amacıyla düzenlenecek Çocuklara Özel Resim Müzayedesi 21-22 Ocak tarihlerinde saat 16:00'da AVM'de gerçekleşecek. Eserlerin -1. kattaki etkinlik alanında sergilenmesiyle başlayacak etkinlikte minik sanatseverler canlı müzayede deneyimi yaşayacak.

AVM'de kurulacak slot araba yarışı pisti ise yarı yıl tatili boyunca çocuklara heyecanlı anlar yaşatacak. Hot Wheels sponsorluğunda kurulan pistte aynı anda 4 yarışmacı özel bisikletlere bağlı slot arabalar ile yarışacak. En hızlı pedal çevirenin rakiplerine fark atacağı eğlenceli yarışmada günün en iyi süre skorunu tutturan birinciler sembolik Akasya ehliyeti ve Hot Wheels'tan sürpriz hediyeler kazanacak.

Minikler Logiscool iş birliğiyle kodların dünyasına adım atacak

AVM, teknolojiyi seven çocuklara da yarı yıl tatili boyunca keyifli etkinlikler sunacak. 23 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Logiscool tarafından hayata geçirilecek kodlama atölyelerinde 7-18 yaş grubundaki çocuklar LEGO Spike Prime ve LEGO Mindstorm setleri kullanılarak yapılacak kısa eğitimler ile kodlama dünyasına giriş yapacak.

Kültür ve sanatın buluşma noktası Akasya Kültür Sanat, yarı yıl tatili programında yer alan birbirinden keyifli etkinlikleriyle çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlayacak. 20 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında tatil boyunca her gün devam edecek interaktif ve eğlenceli programıyla Akasya Kültür Sanat, minik tiyatro tutkunlarını bir araya getirecek.

Yarı yıl tatil programı şöyle:

20 Ocak 15.00 - Köpekler Bale Yapmaz

21 Ocak 13.00 - Dinozor Akademisi

22 Ocak 13.00 - Dinozor Akademisi

23 Ocak 13.00 - Dinozor Akademisi

24 Ocak 13.00 - Dinozor Akademisi

25 Ocak 13.00 - Dinozor Akademisi

26 Ocak 13.00 - Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Define Avı

27 Ocak 13.00 - Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süper Köpüklü Bir Macera

28 Ocak 13.00 - Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süper Köpüklü Bir Macera

29 Ocak 13.00 - Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süper Köpüklü Bir Macera

30 Ocak 13.00 - Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süper Köpüklü Bir Macera

31 Ocak 13.00 - Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Define Avı

1 Şubat 13.00 - Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Define Avı

2 Şubat 13.00 - Uzay Akademisi

3 Şubat 13.00 - Uzay Akademisi

4 Şubat 13.00 - Uzay Akademisi

5 Şubat 13.00 - Uzay Akademisi