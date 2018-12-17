Akasya yeni yıl hazırlıklarına başladı

Keyifli etkinliklere ev sahipliği yapan Akasya'da sinemadan kahve keyfine çeşitli indirimler ve kampanyalar sunulacak. Yapılan açıklamaya göre Aralık ayı boyunca her Çarşamba günü bir sinema bileti satın alana bir bilet hediye edilecek. Cuma günleri çocuğuyla gelen olan veliler KidZania'ya ücretsiz giriş yapabilecek. Hafta içi her gün de 15:00 ile 17:00 saatleri arasında AVM'de bulunan bir kafeden bir tatlı alana yanında kahve hediye edilecek.

Açıklamada AVM'de gerekli bilgilerin misafilere verileceği kaydedildi.