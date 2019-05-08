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Akasya'da Anneler günü programı

Akasya AVM, sinemadan müziğe dopdolu bir Anneler Günü için anneler ve çocuklara özel etkinlikler hazırladığını duyurdu.

12 Mayıs Pazar günü Manuş-u Ala ile katılımcılar 70'ler, 80'ler ve 90'ların yerli ve yabancı popüler şarkıları dinleyecek. Ayrıca, gün boyu annesi veya çocuğuyla gelen misafirlere çift kişilik sinema bileti hediye edilecek.



Akasya AVM, annesi ile sinemaya ve konsere gitmeyi seven herkesi 12 Mayıs Anneler Günü'nde kapılarını eğlence ile açacağını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; kendi tarzlarında yorumladıkları 70'ler, 80'ler ve 90'ların yerli ve yabancı popüler şarkıları ile sevilen müzik grubu Manuş-u Ala ile dinleyiciler eğlenceli ve nostaljik bir atmosfer yaşayacak. Ayrıca, AVM'yi ziyaret eden anne ve çocuklar ise danışmaya başvurarak çift kişilik sinema bileti hediyesini teslim alabilecek.

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