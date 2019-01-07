Akasya'ya 'Sürdürülebilir Bina' sertifikası

Akasya, BREEAM tarafından Sürdürülebilir Bina Sertifikası'na layık görüldü.

2013 yılında çevreci yaklaşımıyla hizmete açılan Akasya, dünya genelinde 25 ülkede benimsenen bina çevresel değerlendirme sistemi olan BREEAM (Building Research Establishment-Environmental Assessment Method) Sürdürülebilir Bina Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Böylece ‘Varlık performansı' kıstasını, yüzde 76.4 oranında tamamlayarak ‘Mükemmel' seviyesinde tescilledi.

Sertifika programı kapsamında Akasya; kaynakların doğru kullanımı, iç ortam ve sağlığa verdiği önem gibi kriterler özelinde; enerji, ulaşım, su kaynakları, materyal, atık, alan kullanımı ve ekoloji, kirlilik açısından değerlendirildi.

Dünyanın en itibarlı bina çevre duyarlılığı sertifikası

1990'da başlatıldığından beri binalar için yapılan değerlendirmelerde kullanılan BREEAM sertifikasının amacı bir binanın çevreye duyarlılığının standartlara bağlanarak ölçümünün yapılmasını test ediyor. Her yıl yenilenen sertifika, günümüzün çevre dostu teknolojilerini kullanan projeleri değerlendiriyor.