Akbank+ girişimleri 1 milyon dolar yatırım aldı

Türkiye'nin gelişimine hizmet eden Akbank'ın İnovasyon Merkezi Akbank LAB, 2016 yılından beri inovasyon ve kurum içi girişimcilik programlarını genişletmeye devam ediyor. Finteklerle yapılan iş birlikleri, yürütülen projeler ve açık inovasyon programlarıyla bu kültürü destekleyen banka, kendi girişimlerini kurmak isteyen çalışanlarını desteklemek ve Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine sunduğu katkıyı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği programın ilk yatırım kararını açıkladı.

Türkiye'de ilklerden biri olan programa ilk yılında yüzden fazla Akbanklı yenilikçi fikirleri ile başvurdu. Programa seçilen kurum içi girişimciler, 6 ayı aşkın bir süre boyunca tam zamanlı olarak Akbank LAB bünyesinde girişimlerini hayata geçirmek için çalışma yürüttüler. Programın son aşamasında gerçekleştirilen Akbank+ Yatırım Komitesi değerlendirmesi ile atık süreçlerini dijitalleştiren Waste Log ve elektrikli araç sahiplerinin deneyimlerini iyileştiren Voltla girişimlerinin her birine 500 bin dolar yatırım sağlama kararı alındı.

“Akbank+ ile hem bankamız hem de ülkemizin girişimcilik ekosistemine katkı sunuyoruz”

Programın, bankanın yenilikçilik ve girişimcilik odaklı vizyonunun bir yansıması olduğunu belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Banka olarak anlamlı dijital çözümler ve fark oluşturan hizmetlerle bankacılığın ötesinde bir değer sunmaya odaklanıyoruz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını önceliklendiren ve sürdürülebilirlik hedeflerimize paralel olarak dünyamıza katkı sağlayan çözümler oluşturmaya odaklanıyoruz. Bu doğrultuda Akbank LAB çatısı altında 2016 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz inovasyon ve kurum içi girişimcilik çalışmaları sektöre ilkleri ve yenilikleri kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bu çalışmalarımızı bir adım daha ileri taşıdık ve Akbank+ ile tüm müşterilerimizin kendi girişimlerini oluşturabileceği bir program oluşturduk. Alanında ilk olan bu program ile bankamız, girişimlerin önündeki engelleri ortadan kaldırıyor; girişim fikirlerini deneyim, araştırma, mentorluk ve yatırım desteği ile hızla hayata geçirmeye olanak tanıyor. Bu programın ilk yatırımlarını ise döngüsel ekonomi ve elektrikli mobilite alanındaki iş fikirlerine yapma kararı aldık. Program ile bankamızın kurum içi girişimcilik kaslarını güçlendirirken Türkiye'de de bu ekosistemin gelişiminde rol almayı sürdüreceğiz” dedi.

“Girişimciliği kurum kültürümüzün yapı taşlarından biri olarak görüyoruz”

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa şöyle konuştu: “Bankamızın girişimcilik ruhunu ve yenilikçi kültürünü yansıtan programın ilk yatırımlarını hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Girişimcilik alanındaki yetkinliklerimizi besleyen program, bu alanda örnek bir uygulama. Üretici fikirleriyle programa başvuru yapan yüzü aşkın müşterimiz, yetkinliklerimizi ve yenilikçi bakış açımızı görünür kılıyor. Yapılan değerlendirme ile programa katılan çalışma arkadaşlarımız yoğun bir eğitim, mentorluk ve kuluçka süreci ile fikirlerini olgunlaştırırken, yetkinliklerini de güçlendirdi. Tam zamanlı olarak girişimleri üzerinde çalışma fırsatı bulan arkadaşlarımız İnovasyon Elçileri olarak yeni dönemde de farklı fikirlerin geliştirilmesinde rol almayı sürdürecek. Öte yandan bankamız içinde filizlenen ve ekonomik, çevresel ve toplumsal değer sunmaya odaklanan Waste Log ve Voltla hem bankamızın hem de ülkemizin girişimcilik ağını besleyecek. Büyük bir gurur duyduğumuz Akbank+ süreci ile Akbanklıların kariyer yolculuklarını destekleyen çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Mahir Okay Çelik ve Ertuğ Sargut tarafından geliştirilen Waste Log, bir etki girişimi olarak hizmet ediyor ve işletmelerin atık süreçlerini dijitalleştirerek takip edilmesini kolaylaştırıyor. Waste Log ayrıca bireysel kullanıcıların da atık yağlarını kolaylıkla geri dönüşüme kazandırmalarına olanak sağlıyor. Akbanklı girişimciler Esra Gül Korkmaz, Özgür Barış ve Kubilay Kulaoğlu'nun geliştirdiği Voltla ise tüm elektrikli şarj istasyonlarının tek noktadan görüntülenmesini ve istasyonlara rota oluşturulmasını sağlayarak elektrikli araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor ve aynı zamanda ödeme deneyimini iyileştiriyor.