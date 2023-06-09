Akbank YKB Suzan Sabancı Dinçer: "Türkiye, uluslararası tecrübeye sahip bir ekonomi yönetimiyle yola çıkıyor"

Yeni ekonomi yönetimini değerlendiren Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Türkiye'nin, 2023 genel seçimlerini takiben yeni dönemde finansal piyasalara güven verecek, uluslararası tecrübeye sahip bir ekonomi yönetimiyle yola çıktığını kaydetti.

Yeni ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmede bulunan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Türkiye'nin, 2023 genel seçimlerini takiben yeni dönemde finansal piyasalara güven verecek, uluslararası tecrübeye sahip bir ekonomi yönetimiyle yola çıktığının altını çizerek, "Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in deneyimi ve geçmiş dönemlerdeki başarılarıyla bir kez daha ülkemize önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Suzan Sabancı Dinçer, "Yine aynı şekilde, uluslararası alandaki tanınırlığı ve deneyimiyle, TCMB Başkanı olarak atanan Dr. Hafize Gaye Erkan'ın üstlendiği bu görevde başarılı olacağına eminim. Kendisinin bu göreve gelen ilk kadın başkan olmasını ülkemiz adına çok değerli buluyorum. Bu önemli sorumluluk çerçevesinde uluslararası görevini bırakıp ülkemize geri dönen Erkan'ın yurtdışındaki parlak Türk gençleri için de ilham kaynağı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda BDDK Başkanlığı görevini Mehmet Ali Akben'den devralan Şahap Kavcıoğlu'nun geçmiş dönemdeki tecrübeleriyle sektöre önemli katkıları olacağına emin olduğunu vurgulayan Suzan Sabancı Dinçer, "Akben'e de uzun yıllardır sektörümüze verdiği kıymetli hizmetler dolayısıyla teşekkürlerimi sunarım. Yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.