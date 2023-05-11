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Akbank'ta üst düzey atama

Akbank, Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri İş Birimi’nin liderliğine Dalya Kohen’in getirildiğini duyurdu.

Akbank, Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri İş Birimi'nin liderliğine Dalya Kohen'in getirildiğini duyurdu.



Akbank, Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Dalya Kohen'in atandığını duyurdu. Kohen, Akbank'ın özel bankacılık ve yatırım alanındaki yenilikçi ve öncü çalışmalarına liderlik edecek.



Yapılan açıklamaya göre, kariyerine bir özel sektör bankasının Hazine Bölümü'nde başlayan Dalya Kohen, 2010 yılında Akbank Özel Bankacılık İş Birimi'ne katıldı ve son 5 yıldır Özel Bankacılık'tan Sorumlu Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmekteydi. Kohen, aynı zamanda Ak Portföy Yönetim Kurulu üyesidir.

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