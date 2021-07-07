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Akbank'tan kesintiye ilişkin yeni açıklama

Akbank müşterileri dünden bu yana, pos cihazları, mobil ve internet bankacılığına ulaşılamıyordu.

Banka, sistemlerini önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedeflediğini duyurdu.



Akbank'ın sistemlerine dünden beri giriş sağlanamıyordu. Banka twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz" denildi.

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