Akbatı, 19 Mayıs'ı özel etkinliklerle kutluyor

Akbatı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşılıyor.

Akbatı AVM, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençliğin enerjisini yansıtacak danslar ve bolca hediyeyle kutlamaya hazırlanıyor. Gençlere yönelik sportif ve teknolojik sürprizleriyle hediye çarkı 19 Mayıs Perşembe günü, 12.00-14.00 saatleri arasında zemin katta bulunan havuz önünde şans dağıtacak. Saat 14.00'da ise yine aynı yerde DansFabrika Kurucusu Ömer Yeşilbaş ve ekibiyle muhteşem bir Hip Hop dans şov gerçekleşecek ve dans atölyesi düzenlenecek.