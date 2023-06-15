Akbatı, Haziran ayı etkinlik programını duyurdu

Akbatı, tatile girmeye hazırlanan öğrenciler ve 18 Haziran Babalar Günü'nü kutlamak isteyenler için Haziran ayı etkinliklerini duyurdu.

Akbatı, Haziran ayında da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yaz tatiline girmeye hazırlanan öğrencileri ağırlayacak olan Akbatı, Babalar Günü'nde ise babaları ve çocukları birçok etkinliğe davet ediyor. Ayrıca butik markaların el yapımı ürünleri de Akbatı'da yer alıyor.

Akbatı, 16 Haziran'da karnesini getiren bütün öğrencilere, mobil uygulamadan tanımlanacak kupon ile bir adet Bubble Tea ikram edecek.

Babalar ve çocuklar yarışıyor

AVM, 17 - 18 Haziran tarihinde saat 13:00-19:00 arasında Babalar Günü'ne özel zemin kat havuz önü alanında düzenleyeceği Slot Car yarışmasıyla babaları da unutmadı. Babalar ve çocuklar Slot Car yarışmasında pedal çevirerek spor yapacaklar. Profesyonel pistte yarışmanın verdiği heyecanı deneyimleyecek ziyaretçiler yarışma sonunda 1 aylık spor salonu üyeliği kazanma şansı elde edecekler. Ayrıca yarışmaya katılan her katılımcıya Babalar Günü'ne özel Akbatı sürücü belgesi verilecek.