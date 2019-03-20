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Akbatı Koşusu için geri sayım başladı

24 Mart pazar günü Akbatı AVM’de gerçekleşecek olan Akbatı Koşusu’nda kayıt gelirleri ile Tohum Otizm Vakfı destekleniyor.

24 Mart pazar günü Akbatı AVM'de gerçekleşecek olan Akbatı Koşusu'nda kayıt gelirleri ile Tohum Otizm Vakfı destekleniyor.



Ziyaretçilerine özgün deneyimler sunmayı hedefleyen Akbatı AVM, 24 Mart pazar günü hem yakın bölgede koşuyla ilgilenenleri hem de koşuya gönül vermiş tüm misafirlerini ağırlayacak. Yapılan duyuruya göre; bu yıl ikincisi düzenlenecek olan koşunun gelirleri ile Tohum Otizm Vakfı desteklenecek. Koşu saat 10.00-12.00 saatleri arasında Esenyurt/Bahçeşehir'de, tüm misafirlerini ağırlayacak.



Koşuda üç farklı parkur olacak, yetişkinler için 10km ve 5km parkurlarında yol koşusu ve 4-12 yaş kategorisinde minik sporseverler için kısa mesafeli Çocuk Koşusu. Koşunun ardından gerçekleşecek ödül töreninde tatilden, teknolojik ürünlere, spordan, eğlenceye farklı kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak. Misafirler, Festival Park alanında devam edecek Big Jump(atlama kulesi), bungee trambolin gibi heyecan dolu parkurlarda keyifli bir gün geçirirken saat 12.30'da sahne alacak Geveze ve Orkestra Fazla Mesai konseri olacak. Koşuya kayıt için son gün 20 Mart Çarşamba.

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