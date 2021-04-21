Akbatı ve Akasya'dan çocuklara özel 23 Nisan çalma listesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Akbatı ve Akasya; müzik dinleme platformu üzerinden çocuklara özel bir çalma listesi oluşturdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yaşı sebebiyle Akbatı ve Akasya anlamlı bir projeye imza attı. Tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu özel gün için '23 Nisan coşkusu her yerde' sloganıyla, ‘23 Nisan Tüm Dünya Çocuklarına Armağan' adlı listede çeşitli dillerden çocuk şarkıları derlendi. Dünyanın dört bir yanında söylenen şarkılar her iki AVM'nin Spotify hesaplarından çocuklarla buluşuyor.

23 Nisan'da Kidzania dijital atölyeleri çocuklara hediye

Ayrıca her iki AVM'nin mobil uygulamasına giriş yapan ilk 250 kişiye 23 Nisan'a özel KidZania Dijital atölyelerine katılım hakkı hediye ediliyor. KidZania İstanbul Dijital'de; 6-14 yaş aralığındaki tüm çocukların eğlenerek deneyimleyebileceği eğlenceli bilimsel deneyler, dans, sanat, yemek, evde eğlence ve geri dönüşüm atölyelerine dair interaktif video içerikleri yer alıyor.