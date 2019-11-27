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Akbatı'dan Alışveriş Günü'ne özel program

Akbatı, 29 Kasım Cuma günü ’En Uzun Alışveriş Günü’nde kapılarını sabah 09.

Akbatı, 29 Kasım Cuma günü 'En Uzun Alışveriş Günü'nde kapılarını sabah 09.00'da açacak ve gece 00.00'a açık tutacak.


Akbatı, 29 Kasım Cuma günü ‘En Uzun Alışveriş Günleri' ile kapılarını saat 09.00'da açacak ve gece yarısına kadar açık tutacak. Yapılan bilgilendirmede; alışveriş keyfinin müzik eşliğinde yaşanacağı günde sevilen DJ Tansu Çağlayan, saat 20.00'da zemin katta kurulacak DJ setinin başına geçecek. ‘En Uzun Alışveriş Günleri' kapsamında eğlence dolu anların yaşanacağı etkinlikler tüm Akbatı misafirlerinin katılımına açık olacak.

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