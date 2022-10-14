Akbatı'nın Ekim ayı programı belli oldu

Akbatı'nın Ekim ayı programı açıklandı. Ekim ayında da modadan dekorasyona, tasarımdan müziğe birçok alanda gerçekleştirilecek etkinliklerle misafirler ağırlanacak.

Akbatı, gerçekleştirdiği etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ekim ayı programında modadan dekorasyona, tasarımdan müziğe birçok alanda gerçekleştirilecek etkinliklerle misafirler ağırlanacak.

17-23 Ekim tarihleri arasında markaların tasarım ürünleri Artisan Akbatı'da misafirlerin beğenisine sunulacak. Üreticilik ve el emeğinin ön plana çıkacağı Artisan Akbatı'da dikkat çekici ürünler yerini alacak. 21 Ekim Cuma günü ziyaretçiler “Farkında Ol, Fark Et! Hayata Gülümse!” söyleşisine katılabilecek. Op. Dr. Tansu Altıntaş'ın özellikle meme sağlığı hakkında bilgiler vereceği söyleşi saat 14:00'te Restoranlar Sokağı girişinde misafirler ile buluşacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu da yaşanacak. Cumhuriyetin 99. yılının kutlanacağı bu özel günde tüm güne yayılacak bando dinletisinin yanı sıra Akbatı önünde Türk bayrağı ve Atatürk portresi drone'lar ile gökyüzüne yükselecek.