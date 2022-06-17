Akcoat'a İspanya'dan ödül

Kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Akcoat, İspanya'da düzenlenen Alfa De Oro ödül töreninde 'İnovasyon' kategorisinde birinci oldu.

Türkiye ve İspanya'da üretim tesislerine sahip Akcoat, seramik sektörünün prestijli ödüllerinden Alfa De Oro'da 'İnovasyon' kategorisinde birinci oldu. İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen törende şirket, hayata geçirdiği ink-jet seramik baskı mürekkepleri için inovatif ve sürdürülebilir paketleme sistemiyle ödüle layık bulundu. Ödülü Akcoat Ceramic Global Business Unit General Manager Juan del Casar Ximenez teslim aldı.

Paketlerdeki plastiği 3 kata kadar azaltıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akcoat ve Hinojosa Packaging Solutions tarafından geliştirilen “LessBox, Inkjet Seramik Mürekkepleri için Sürdürülebilir Ambalaj” projesi, seramik endüstrisinde kullanılan enjeksiyon mürekkeplerinin çevresel etkisini daha aza indirgeyerek atık oluşumunu düşürüyor. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ink-jet sürdürülebilir paketleme sistemi ile halihazırda kullanılan paketlerde bulunan plastik 3 kata kadar azaltılıyor. Proje ile ayrıca mürekkeplerin karıştırılmasında ve kullanılmasında seramik sektörüne kolaylık sağlanacak ve lojistik avantajı oluşturulacak.

“Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla çevreci projeler geliştiriyoruz”

Şirketin Genel Müdürü Veysi Küçük, inovasyon ve Ar-Ge alanındaki başarılı çalışmalarının uluslararası saygın platformlarda ödüllendirilmesinin motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla çevre dostu ve verimliliği artıran projeler geliştirdiklerini söyleyen Küçük, “Projemiz, iş ortaklarımız olan seramik karo üreticilerinin ink-jet mürekkepleri kullanımına bağlı plastik atıkların çevresel etkisini azaltmayı amaçlayan bir paketleme sistemi sunuyor. Ürünleri paketlemek için geleneksel olarak kullanılan paketleme sistemlerinin şimdiye kadar içerdiği plastiği 3 katına kadar ortadan kaldırıyor ve atık hacmini önemli ölçüde azaltıyoruz. Şirkete uluslararası bir ödül kazandıran projemizde emekleri bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.