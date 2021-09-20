Akcoat'tan uluslararası su koruma politikasına destek

Akcoat Genel Müdürü Veysi Küçük; “Su konusundaki bu önemli uluslararası inisiyatifin paydaşı olarak, dünyanın her yerinde eş zamanlı sürdürülen su koruma politikalarına destek vereceğiz” dedi.

Türkiye ve İspanya'daki üretim tesislerinde emaye, seramik, yapışmaz-dekoratif kaplamalar, pigment ve cam kaplamalar olmak üzere 5 ana ürün grubunda üretim yapan Akcoat, sürdürülebilirlik alanındaki adımlarına yenisini ekledi. Şirket açıklamasına göre, küresel su sorununa çözüm üretme amacıyla hazırlanan, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi CEO Water Mandate bildirisini imzalayan ilk Türk kimya şirketi oldu.

Akcoat Genel Müdürü Veysi Küçük, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda üretimde Water Mandate inisiyatifinin ortaya koyduğu kriterlere göre su politikalarını belirleyip gerekli adımları hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Küçük, sözlerinin devamında; “Çatısı altında bulunduğumuz, Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding'in sürdürülebilirlik anlayışına paralel olarak çevresel değer yaratmaya öncelik veriyoruz. Bu doğrultuda, CEO Water Mandate bildirisini imzalayan ilk Türk kimya şirketi ve uluslararası inisiyatifin paydaşı Akcoat olarak, dünyanın her yerinde eş zamanlı sürdürülen su koruma politikalarını destekleyeceğiz. Bölgesel ve küresel paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.