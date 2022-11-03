Akcoat'un ‘LESSBOX Projesi'ne ödül

Kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Akcoat'un 'LESSBOX Projesi', İspanya'nın en prestijli organizasyonlarından Liderpack Awards tarafından 'En iyi lojistik ve dağıtım ambalajı' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye ve İspanya'da üretim tesislerine sahip Akcoat'un Lessbox çözümü, İspanya'dan 2'nci kez ödülle döndü. 1995 yılından beri endüstriyel sektörlerde, nakliye ve lojistikte kullanım için nihai tüketiciye yönelik yenilikçi, sürdürülebilir ve farklı ambalajları değerlendiren sektörün en prestijli ödül programı Liderpack Awards, Akcoat'un ink-jet seramik baskı mürekkepleri için geliştirdiği çevreci paketleme çözümü LESSBOX'ı ‘En iyi lojistik ve dağıtım ambalajı' kategorisinde ödüllendirdi.

Alfa De Oro'dan sonra 2'nci Uluslararası ödül

Her yıl bütçesinin yüzde 10'luk dilimini Ar-Ge'ye ayırarak bu alanda Türkiye'nin en çok yatırım yapan şirketleri arasında bulunduklarını aktaran Akcoat Genel Müdürü Veysi Küçük, “Daha önce de dünyada bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz ink-jet seramik baskı mürekkepleri için inovatif ve sürdürülebilir paketleme sistemiyle “İnovasyon” kategorisinde birincilik ödülü almıştık. Alfa De Oro'dan sonra uluslararası saygınlığı olan Liderpack Awards organizasyon komitesi tarafından sürdürülebilirlik alanında geliştirdiğimiz bir proje ile ödül almak gurur verici. Liderpack Awards ödüllüne layık görülmemiz, çok uluslu şirket yapımız, 6 kıtada 65'ten fazla ülkedeki iş ortaklarımızla sektörün öncü global şirketlerinden biri olarak sorumluluğumuzu arttırırken aynı zamanda geliştirmekte olduğumuz yeni projeler için bizlere motivasyon kaynağı oldu. Şirketimize uluslararası bir ödül daha kazandıran projemizde emekleri bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yüzde 100 geri dönüştürülen paketleme

Yapılan açıklamaya göre, Akcoat ve Hinojosa Packaging Solutions iş birliğinde geliştirilen ‘LESSBOX, Ink-jet Seramik Baskı Mürekkepleri için Sürdürülebilir Ambalaj' projesi çevreye saygılı ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir olmasının yanında, seramik endüstrisinde geleneksel olarak kullanılan mürekkep paketleme sistemlerinin içerdiği plastiği 3 katına kadar ortadan kaldırıyor ve atık yönetiminde yaklaşık yüzde 60 tasarruf elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, kutuların taşınması ve depolamada daha az alana ihtiyaç duyulması seramik sektörüne lojistik faaliyetler açısından kolaylık sağlayacak ölçekte.

LESSBOX, esnek ambalajı sayesinde de ink-jet mürekkeplerin kullanım verimliliğini arttırırken kutunun yapısal tasarımına da zarar vermeyecek şekilde optimize edilmiştir.