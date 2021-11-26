Akdeniz Chemson'a ihracat ödülü

Akdeniz Chemson, Ege İhracatçı Birlikleri'nin belirlediği İhracatın Yıldızları sıralamasında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci şirket oldu.

OYAK Grubu Kimya Şirketleri bünyesinde hizmet veren Akdeniz Chemson, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 24 Kasım 2021 düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında ikincilik ödülünün sahibi oldu. 101 milyon 398 bin 483 dolarlık ihracat tutarı ile bölgeden en fazla ihracat gerçekleştiren Akdeniz Chemson'ın ödülünü şirket adına İhracat Satış Direktörü Cem Aydolun aldı.

110 ülkeye satış yapan şirket, hizmet verdiği sektörler için çapraz ürün satış portföyünü artırarak PVC sektörüne tek noktadan hizmet sunmayı hedefliyor. Odak pazarları Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu olan şirket, ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen üretim tesisleriyle faaliyet gösteriyor. Kimya portföy şirketi olma hedefiyle farklı sektörler için yeni kimyasalların üretimine odaklanırken, sürekli geliştirilen modern üretim tesislerinde PVC katkı kimyasalları ve ara mamulleri üretimine devam ediyor.