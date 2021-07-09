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Akdeniz Chemson'a ödül

EcoVadis Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2021 Değerlendirmesi’nde Akdeniz Chemson’a ödül verildi.

EcoVadis Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2021 Değerlendirmesi'nde Akdeniz Chemson'a ödül verildi.


OYAK Grubu kimya şirketlerinden Akdeniz Chemson, bağımsız iş sürdürülebilirliği derecelendirme sağlayıcısı EcoVadis tarafından yürütülen değerlendirmeden ödüllerle döndü. Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını faaliyette bulunduğu sektöre, şirketin büyüklüğüne ve coğrafi konumuna göre analiz eden değerlendirmede Akdeniz Chemson, Avusturya ve Türkiye için gümüş, Avustralya için de bronz olmak üzere üç ülkede madalya kazanma başarısı gösterdi.


EcoVadis'den Akdeniz Chemson'a 2 gümüş, 1 bronz madalya


Şirket; çevre, çalışan ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik konularına odaklanan 21 çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterine dayanan ve 75 binden fazla şirketin değerlendirildiği EcoVadis değerlendirmesinde 2 gümüş, 1 bronz madalya almaya hak kazandı.

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