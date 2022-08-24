Akenerji, ‘Great Place to Work' sertifikası aldı

Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 3'ünü tek başına üreten Akenerji, en iyi işverenler arasına girmeyi başardı. Şirket, Great Place to Work Enstitüsü'nün denetimlerini tamamlayarak GPTW sertifikası almaya hak kazandı.

Akenerji, Great Place to Work Enstitüsü'nün 7 bine yakın işletme ve 16 milyonu aşkın çalışanı dahil ettiği çalışan anketini başarıyla tamamladı. Şirket çalışanlarının katıldığı testlerde ortalamanın üzerinde skorlar elde eden şirket, ‘Great Place to Work (Çalışmak için Harika İşyeri)' sertifikasını alma hakkı kazandı. GPTW sertifikası, kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti gibi alanlarda markalar tarafından benimsenen politikaları tarafsızca incelemesiyle önem taşıyor.

Çalışanların yüzde 98'i önemli katkılar sağlayacağına inanıyor

Yapılan açıklamaya göre, analize katılan Akenerji çalışanlarının yüzde 98'i, şirkete önemli katkılarda bulunabileceklerine dair görüş bildirirken yüzde 95'i ise yeni başlayanların hoş karşılandığı ve gerekli durumlarda acil izin alınabildiğini belirtti. Şirkette çalışmaktan gururlu olduklarını ve şirkette cinsiyet ayrımcılığı olmadığını ifade edenlerin oranı yüzde 94, topluma değer katma biçiminden memnuniyet duyanların oranı da yüzde 93 oldu.

“Çalışanlarımızın gelişimine değer veriyoruz”

Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, işveren markası hedefi doğrultusunda önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Şirket çalışanlarının gelişimlerini yakından takip ettiklerine değinen Gençer, “Akenerjililerin gelişime açık yönlerini belirleyip hedeflerimiz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda eğitim programları oluşturuyoruz. Bu bizim için insan kaynağı sürdürülebilirliğinin bir parçası. Bu alandaki çalışmalarımız yaklaşık 3 yıl önce başladı. Çalışanlarımızın mutluluklarını ve bağlılıklarını odaklayan bir çalışmayla, kurumumuzla olan bağı güçlendirmeyi amaçladık. Bugünse başarıya ulaştığımızı görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Çalışan bağlılığı hiç bitmeyen bir yolculuk”

Akenerji ve Akkök Holding CHRO'su Duygu Erzurumlu Cengiz ise 'Great Place to Work' sertifikasını almanın, çalışan bağlılığı ve motivasyonunu artırma çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirterek bu alandaki planlamalarının kurum hedefleri doğrultusunda süreceğini kaydetti. Erzurumlu, “Çalışan bağlılığı konusu kesintisiz, çift taraflı iletişim gerektiren, belli strateji ve planlamalar doğrultusunda hayata geçirilen bir yolculuk. Yeni çalışma modelleri ve iletişim biçimlerinin hayata geçtiği bir dönemdeyiz. Şirket olarak işveren markası hedefimiz doğrultusunda kurum kültürümüzü yerleştirmede önemli mesafe katettik. Üst yönetimimizin yönlendirmesi ve desteği ile bu noktalara geldik. Çalışmak için harika bir işyeri olan Akenerji ailesinin tüm üyelerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.