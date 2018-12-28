Akfen 2018'de 5.6 milyar TL'lik yatırım yaptı

Türkiye'nin önemli yatırım gruplarından Akfen Holding, 2018 yılı için hedeflediği 5.6 milyar TL değere sahip yatırımlarını tamamladı, bunlara ilave olarak 4 bin 59 kişiye de ek istihdam sağladı.

Türkiye'nin önemli yatırım gruplarından Akfen Holding, 2017 sonunda açıklanan 2018 yılı yatırım paketinin tamamını gerçekleştirdiğini açıkladı. Holding, 2018 yılında farklı alanlarda toplam 5,6 milyar TL'lik yatırıma imza atarken, buna ilave olarak 4 bin 59 kişiye istihdam sağladı.

Yapılan bilgilendirmede; 2018 yılında Isparta Öğrenci Yurdu ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ni tamamlayan Holding, 58.5 MW toplam gücündeki 1 hidroelektrik ve 5 güneş enerji santralini de devreye aldı. Öte yandan, 2018 yılında Kütahya Öğrenci Yurdu, Bulvar Loft konut projesi ve Kastamonu'da gelecek ay üretime geçecek Gökırmak Bakır Madeni projesini tamamlanma aşamasına getirirken, Bodrum Loft projesinin de yapımına devam etti.

"Sözümüzde durduk, yatırıma devam edeceğiz"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "2018 başında açıkladığımız 5,6 milyar TL'lik yatırım paketimizde sözümüzde durduk ve tamamını gerçekleştirdik. Yatırımlara ilave sağladığımız istihdam sayısı da 4 bin 59 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenle bu yatırımlara devam edeceğiz" dedi.

Holding, 2019 yılı yatırım paketinin detaylarını Ocak ayı başında açıklayacak.