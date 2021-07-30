Akfen GYO 2021'in ilk yarısında gelirlerini yüzde 182 arttırdı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın gelirleri, 2021 yılının Ocak-Haziran aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182 artış göstererek 63.9 milyon TL'ye çıktı. Şirket gelirlerinin salgın öncesi döneme göre yüzde 33 artış göstermesi dikkat çekti.

Akfen Gayrimenkul Ortaklığı'nın (Akfen GYO) gelirleri, 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182 artış gösterdi. Bu önemli artışla birlikte geçen yılın ilk 6 ayında şirketin tüm portföyünden elde ettiği gelir 22.6 milyon TL iken, 2021'de bu rakam 63.9 milyon TL'ye çıktı. Şirket gelirlerinin artışı salgın öncesi döneme göre yüzde 33 artması dikkat çekti.

Şirket tarafından yayınlanan Haziran ayı aylık yatırımcı raporuna göre, yaşanan bu önemli artışta şirketin gelirlerinin korunması için 2021 yılıyla birlikte varlık portföyünün Bodrum Loft Tatil Köyü ve Isparta-Kütahya Öğrenci Yurtları ile zenginleştirilmesi etkili oldu.

2021 yılında 21 otel, 2 öğrenci yurdu, 1 ofis binasından oluşan portföyün euro bazında toplam kira geliri, Haziran ayında, bir önceki yıl aynı ayına göre yüzde 198 artışla 1.5 milyon euroya, TL bazında ise yüzde 302 oranında artışla 15.1 milyon TL'ye çıktı.

“Pandemi öncesi dönemi 2 yıl erkenden yakaladık”

Şirketin portföyünün geçen yılsonuna kadar şehir otellerinden oluşması sebebiyle pandemi kaynaklı gelir düşüşlerinin yüzde 54'ü bulduğuna dikkat çeken Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, “Biz de bu senenin başından itibaren çok hızlı ve yeni adımlar atarak hem portföyümüzü pandemi etkisini bertaraf edecek şekilde zenginleştirdik, hem de mevcut portföyün kira kontratlarını lehimize iyileştirerek gelirlerimizde önemli artışların yolunu açtık. Turizmde 2023'ten önce normalleşme beklenmezken, biz attığımız bu adımlarla gelirlerimizi 2 sene daha önce taşımayı başardık” diye konuştu.

Şirket olarak yüzde 161'lik bedelli sermaye artışı ile bu seneki üçüncü sermaye artışını gerçekleştireceklerini ifade eden Karaağaoğlu, “Bu sayede sermayemiz 8 ayda yaklaşık 5 kat büyümüş olacak. Finansallarımızı daha da güçlendirip, borçluluğumuzu azaltarak kar payı dağıtan bir yapı haline gelmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.